Dimitris Itudis izgubio je živce na utakmici između Hapoel Tel Aviva i Hapoel Jerusalima i htio je da se pobije sa sudijama, igrači i stručni štab su ga jedva smirili.

Izvor: Printscreen/X/Eurohooops

Dimitris Itudis je potpuno izgubio živce na utakmici između Hapoela iz Tel Aviva i Hapoela iz Jerusalima u izraelskom šampionatu i bio je spreman da se sukobi sa sudijama usred meča. Do incidenta je došlo početkom treće deonice, kada je poludeo zbog jedne odluke arbitara i pokušao da uđe na teren.

Kamere su zabilježile njegov bijes, a njegovi igrači i članovi stručnog štaba jedva su ga zadržali. Itudis je po svaku cijenu želio da stupi na parket i suoči se sa arbitrima.

Hapoel Tel Aviv staff and players were barely able to restrain a FURIOUS Dimitris Itoudis who was LIVID at the refereespic.twitter.com/3ivmGRnmhR — Eurohoops (@Eurohoopsnet)January 3, 2026

Nije pomoglo ni njemu ni njegovom timu, pošto je Hapoel Jerusalim na kraju slavio 92:77. Itudisov tim je na početku poslednjeg kvartala bio na "-2" (68:66), da bi gosti zatim napravili seriju 12:3 (80:69) i riješili pitanje pobjednika.

Kod Jerusalima su se istakli Kejden Karington sa 20 poena i 4 asistencije, te Džared Harper sa 17 poena i 4 asistencije, dok su na strani Hapoela iz Tel Aviva trojica igrača postigla po 12 poena – Elajdža Brajant, Tomer Ginat i Kris Džouns.

"To je bio skandal, ne cijene Brajanta"

Vidi opis Itudis htio da bije sudije usred utakmice: Željkov kum izgubio živce, kamere sve snimile KOSARKA - ZELJKO OBRADOVIC, trener kosarkasa Panatinaikosa, na utakmici Evrolige protiv Partizana, i DIMITRIS ITOUDIS - Dimitris Itudis, pomocni trener. Beograd, 05.03.2009. photo:N.Parausic Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN Press Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: ArenaSport 1 / printscreen Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Printscreen/X/Euroleague Br. slika: 6 6 / 6 AD

Kum Željka Obradovića nije mogao da se smiri ni poslije meča. Na konferenciji za medije bio je ljut – prvo zbog konstatacije novinara da je ovo drugi poraz od Hapoela u sezoni, a zatim i kada je vidio papir sa statistikom.

"Ta prva utakmica u finalu Viner kupa je bila skandal, po mom mišljenju. Što se ove utakmice tiče, voleo bih da vidim Elajdžu na liniji penala 11, 13 ili 15 puta. Možda bi trebalo i o tome da me pitate. Ne dobija poštovanje koje zaslužuje", rekao je Itudis, aludirajući na to da je Brajant izveo samo jedno slobodno bacanje.

Inače, Hapoel mu je ponudio ugovor od 5 miliona evra po sezoni, čime bi se izjednačio sa Vasom Micićem, koji je trenutno povređen.