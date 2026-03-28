Partizan je pobijedio Valensija u Beogradskoj areni u 34. kolu Evroliga nakon dva produžetka.

Košarkaši Partizan savladali su Valensija nakon spektakularne utakmice, velikog preokreta i dva produžetka u Evroliga – 110:104, čime su upisali peti uzastopni trijumf.

U više navrata djelovalo je da je meč izgubljen za crno-bijele, koji su imali i dvocifren zaostatak, ali su pokazali karakter i uspjeli da se vrate u igru. Nakon povratka iz minusa i izjednačenja, Sterling Braun promašio je šut za pobjedu u posljednjoj sekundi regularnog dijela.

Valensija je bolje otvorila prvi produžetak i minut prije kraja imala pet poena prednosti (97:92). Braun je tada promašio otvorenu trojku i činilo se da je pitanje pobjednika riješeno. Ipak, Karlik Džouns je preuzeo odgovornost – najprije je pogodio, zatim izborio posjed nakon “mrtve lopte”, a potom i trojkom donio izjednačenje i drugi produžetak (97:97).

U dodatnih pet minuta Partizan je preuzeo kontrolu nad utakmicom. Ključnu ulogu imao je ponovo Braun, koji je bio nezaustavljiv u završnici i poenima donio veliku pobjedu beogradskom timu.