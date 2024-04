Da li će Valensija promijeniti trenera Mumbrua pred meč sa Partizanom? Ne bi bilo iznenađenje jer se tim u potpunosti "raspao" protiv Asvela.

Partizan je pobijedio Albu (94:83) i čuo dobre vijesti iz Španije gde je Asvel razmontirao Valensiju (98:69). To znači da se situacija oko mjesta u plej-inu sada polako raspetljava i Partizan tačno zna šta mora da se desi da bi došao do doigravanja. Prvo, mora da pobijedi Valensiju u "Areni" u poslednjem kolu, dok će isto tako navijati za jedan od dva scenarija: jedan poraz Efesa ili oba poraza Baskonije.

Na to crno-bijeli ne mogu da utiču i trudiće se da ih to ne opterećuje do sledećeg petka i meča sa Valensijom, ali će i te kako šta se dešava u španskom klubu. Niko nije očekivao da će otpisani Asvel pobediti skoro 30 razlike, a još manje da će treću dionicu dobiti 27:7. Zbog toga su igrači Valensije zvižducima ispraćeni sa terena.

"Kao prvo, izvinjavam se navijačima. Sramota me je zbog naše partije, najgore ove sezone. Igrali smo pod velikim pritiskom, a oni ga nisu imali", pokušao je da nađe odgovor trener Aleks Mumbru, koji je bio najviše na meti navijača: "To se posebno videlo na početku kada smo imali problem sa zonom. Nismo bili u ritmu, bili smo anksiozni i nespremni za treću četvrtinu. Mnogo toga je na stolu i nismo uspeli da opravdamo očekivanja koja imaju navijači u našoj Fonteti. Izvinjavam se".

Valencia fans voice their FRUSTRATION after a tough loss to ASVEL ️pic.twitter.com/m4AxE2iWZt — BasketNews (@BasketNews_com)April 4, 2024

Uz poruku da je teško "završiti" komplikovanu sezonu u Evroligi, kao i da očekuje reakciju svoje ekipe u Beogradu, stiglo je i logično pitanje - da li će uopšte Mumbru voditi tim? Istakao je da razume kritike, da su ljudi bijesni, ali isto tako obećava da će trenirati za meč sa Partizanom i tada pokazati pravo lice.

"Istina je da nismo sjeli i pričali o budućnosti. Ja sam uznemiren zbog ove partije, žao mi je i opet se izvinjavam. Nismo bili ni blizu da ispunimo zahteve ovako teške utakmice. Ja mogu da kontrolišem šta ja mogu da kontrolišem, doći ću sjutra, trenirati sa njima i potruditi se da već u nedelju protiv Baskonije budemo dobri", objasnio je Aleks Mumbru čija se ekipa potpuno slomila kad je bila suočena sa pritiskom da "nešto mora".

To je svakako dobar znak za Partizan koji ima daleko iskusnijeg trenera, ali i igrače, pa nema sumnje da nas čeka strašan meč u Beogradu u kome je "sve na talonu".