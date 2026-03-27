Kuper Fleg je oduševljen igrama Nikole Jokića, ne može da vjeruje kako srpski centar igra i šta sve uspijeva da uradi na terenu.

Nikola Jokić po svemu sudeći neće biti MVP u NBA ligi. Već neko vrijeme se gura Viktor Vembanjama i sve su prilike da će tu nagradu da dobije ili on ili Šej Gildžus-Aleksander. Kako igra Srbin? Pa, možda je bolje da o tome pričaju drugi. Recimo, buduća zvijezda najjače košarkaške lige na svijetu Kuper Fleg.

"Mogu li da vidim sebe da sazrijevam na takav način? Da, naravno. Mogu mnogo da naučim od njega i način na koji Jokić 'čita igru'. Međutim, nisam siguran da li će ikada da se pojavi neko ko igra na takvom nivou. Nevjerovatan je, način na koji utiče na igru. U nekim momentima djeluje kao da se uopšte ne trudi i onda odigra utakmicu sa 20 poena, 20 skokova i 20 asistencija. Nestvarna je. Ludilo je biti dio svega toga i način na koji utiče na igru", poručio je Fleg.

Srpski centar je donio pobjedu Denveru protiv Dalasa (142:135) i to tako što je upisao brutalan tripl-dabl - 23 poena, 21 skok i 19 asistencija. Samo dan ranije je sa Nagetsima srušio Finiks (125:123) i takođe je bio dvocifren u tri kategorije - 23 poena, 17 skokova, 17 asistencija.

"Sometimes it seems like he's not even trying out there. Ends up with 20-20-20"



"He's incredible. It's crazy to be a part of it out there."



Cooper Flagg talks about playing Nikola Jokic's 23-21-19 game:pic.twitter.com/NaHu5xKvBc — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets)March 26, 2026

Uprkos tome što u cijeloj sezoni ima tripl-dabl u prosjeku (27,8, 12,8sk i 10,8as), stručnjaci u NBA ligi ga opet namjerno ignorišu i dodijeliće MVP titulu nekom drugom...

Ko je Kuper Fleg?

Kuper Fleg (19) je zvijezda u nastajanju u NBA ligi. Kao prvi pik na draftu je izabran prošle godine od strane Dalasa i od bivšeg studenta univerziteta Djuk se mnogo očekuje. Bilo je malo više problema sa načinom na koji je došao i svim što se izdešavalo, ali je uspio da se izdigne iz svega i da pokaže svoj veliki talenat.

Krilni košarkaš je stigao u Mavse u jeku skandala i haosa poslije trejda Luke Dončića u Lejkerse. Dalas je imao najmanje šanse da na draftu dobije izbor prvog pika, ali ga je dobio. Zato su mnogi tvrdili i da je draft namješten. No, nije to sada tema. Fleg u svojoj prvoj NBA sezoni ima prosjek od 20,4 poena, 6,6 skokova i 4,7 asistencija po meču i jedan je od glavnih kandidata za priznanje rukija godine.