Navijači u NBA ligi nisu zadovoljni načinom na koji se Nikoli Jokiću pripisuju asistencije.

Izvor: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia

Navijači u NBA ligi nisu zadovoljni načinom na koji Nikola Jokić bilježi statistiku. Preciznije, ljuti su na činjenicu da je Jokiću pripisana asistencija u trenucima kad saigraču doda loptu, potom je dribla i dođe do koša. Zbog toga je na društvenim mrežama nastala rasprava u kojoj je Srbin glavni akter.

Nikola Jokić ima nevjerovatnu statistiku. Umalo je u srijedu na četvrtak ostvario fantastičan tripl-dabl pošto mu je jedna asistencija nedostajala za čudesni 20-20-20. Postigao je 23 poena, 21 skok i 19 asistencija protiv Dalasa. Međutim, baš taj susret pokrenuo je raspravu među navijačima, koji su počeli da preispituju Jokićeve asistencije na domaćem terenu.

Je me réveille, je vois que Jokic a fait 19 PASSES DECISIVES pour UNE SEULE BALLE PERDUE.



Alors je les regarde... Sérieux faut que la NBA arrête de se foutre de la gueule du monde sur le comptage des passes décisives.



Pour la NBA, ces actions sont des passes décisives.pic.twitter.com/K9c4I7ybah — Benj (@DebriefSportif)March 26, 2026

"Probudim se i vidim da je Jokić upisao 19 asistencija uz samo jednu izgubljenu loptu. Onda ih pogledam... Ozbiljno, NBA mora da prestane da se pravi luda kada broji asistencije. Za NBA, ove akcije se računaju kao asistencije", glasio je jedan od komentara na videu na kojem Nikola Jokić dodaje loptu, uglavnom Džamalu Mareju, koji potom pravi nekoliko driblinga i tek onda postiže koš.

Šta kaže NBA?

NBA Priručnik za video pravila objašnjava da se asistencija dodjeljuje igraču koji je izveo posljednji pas koji direktno vodi do postignutog koša, ali samo ako igrač koji postiže koš odmah reaguje prema košu nakon što primi loptu. Što smo i vidjeli na snimku saigrača Nikole Jokića - odmah poslije dodavanja Srbina slijedi put ka košu.

Neosporno je da je Nikola Jokić genijalan dodavač, o čemu često svjedoče i njegovi saigrači, ali i rivali. Zbog toga Srbin u novoj sezoni ima dvocifren broj asistencija, odnosno 10,8. U posljednja tri meča ta brojka je znatno veća, ne samo da je vezao tri tripl-dabla, već je razigravao ekipu protiv Portlanda sa 14 dodavanja, protiv Finiksa sa 17 i potom Dalasa sa 19.

(MONDO)