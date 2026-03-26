Srpski košarkaš Nikola Jokić pojavio se na konferenciji za medije u izdanju "šetnja po kraju".

Trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić odigrao je još jednu istorijsku partiju u najjačoj košarkaškoj ligi. On je u pobjedi Denvera protiv Dalasa zabilježio novi tripl-dabl od 23 poena, 21 skok i 19 asistencija. Koliko je opušten u svemu što radi, na terenu i van njega govori i to u kakvom izdanju se pojavio poslije velikog meča.

Jokić je pred novinare izašao u šortsu i majici Denvera, dok je mnogima privuklo pažnju šta je nosio od obuće. Srpski as je obuo popularne papuče "kroksice" sa motivom Minionsa i oduševio navijače, ali i cjelokupnu javnost.

Only Nikola Jokic could rock Minions Crocs after dropping 23-21-19pic.twitter.com/ZEH0d183Yw — BasketNews (@BasketNews_com)March 26, 2026

Nije novost da se Jokić u jednom momentu pojavi u najnovijem specijalno šivenom odijelu, dok se u drugom pojavi u izdanju "neobavezne šetnje parkom". Mnogima su omiljeni njegovi stajlinzi iz Sombora kada se potpuno opusti i šeta gradom u papučama i treger majici kao sav običan svijet.

Ovo nije slučajnost

Nikola Jokić se pojavio u trejleru za film "Grozni ja 4" gdje dolazi na psihoterapiju jer ga proganjaju Minionsi. Takođe, jednom je na utakmicu došao obučen kao negativac "Gru" i pokupio simpatije ljubitelja animiranog filma. Jednom prilikom je istakao da mu mnogi govore da liče na jednog od glavnih junaka i očigledno mu to ne smeta.