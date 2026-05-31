Sudija Marijana Veljović smirila strasti kod Frensisa Tijafoa i Žaimea Farije na Rolan Garosu.

Izvor: X/@TNTSportsUS

Drugi grend slem teniske sezone donio nam je brojna iznenađenja već u prvoj nedjelji, pa sada svako misli da mu je ovo idealna šansa da osvoji jedan od najvećih turnira na planeti. Zbog toga tenzije rastu, a najbolji primjer je okršaj koji su u subotu uveče imali Žaime Farija i Frensis Tijafo.

Dok su usred noći igrali meč na šljaci u Parizu, Portugalac i Amerikanac su ušli u verbalni sukob, a možda bi bilo i nečeg više da se nije umiješala Marijana Veljović. Srpkinja koja već godinama važi za jednog od najboljih sudija u svijetu tenisa uspjela je da smiri strasti i ubijedi obojicu igrača da bez većih problema nastave meč koji je u tom trenutku bio na početku petog seta.

Šta se zapravo desilo? Pri rezultatu 2:2 u setovima i 2:1 za Tijafoa u petom setu, dok je servirao Farija, dvojica tenisera nisu mogla da usklade mišljenja oko jedne loptice. Frensis Tijafo je smatrao da je servis Žaimea Farije završio u autu, pa su njih dvojica sa bezbjedne udaljenosti počeli verbalni rat. Marijana Veljović je to pokušala da prekine sa svog mjesta, ali je na kraju morala da siđe iz stolice i obojicu tenisera pozove na mrežu.

"Misliš da si opasan? Nisi, igraj", izjavio je Amerikanac u jednom trenutku, a zatim je meč nastavljen. Sukob nije završen, pošto se Frensis Tijafo i u izjavi nakon meča dotakao ponašanja Žaimea Farije. "Ne znam šta je mislio, da je Rajan Garsija ili tako nešto", izjavio je Amerikanac glasom prepunim ironije.

"Why don't you quit trying to act like you're tough? You're not hard bro, just play."



Sa druge strane, Farija tvrdi da je Tijafo pokazao nepoštovanje, iako ima signala da se ni on nije potpuno fer ponašao tokom ovog meča. Uglavnom, meč je završen, a u narednu fazu turnira prošao je američki teniser. Žaime Farija je imao prednost od dva seta i nije uspio da završi posao, već je pred gotovo praznim tribinama usred noći nakon velikog preokreta u Parizu eliminisan sa turnira.

Meč portugalskog i američkog tenisera počeo je oko 20.30, a trajao je više od četiri sata, pa je jasno zašto su čak i navijači ove dvojice igrača odlučili da odu na spavanje prije nego što smo saznali pobjednika. Italijanski teniser Mateo Arnaldi biće naredni protivnik Tijafoa, a pobjednik tog meča će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz meča Huan Manuel Serundolo - Mateo Beretini.