Navijač Partizana Marko Jovičić, sa kojim se jednom prilikom sukobio Mateuš Ponitka, objasnio je kako je došlo do incitenta na evroligaškoj utakmici protiv Bajerna.

Izvor: MN Press, Screenshot/YouTube/@sportcastpodkast

Tatu majstor i ujedno navijač Partizana Marko Jovičić je u podkastu "Sportcast sa Stevom i Nevenom" otkrio detalje rasprave sa bivšim igračem Parnog valjka Mateušom Ponitkom. U susretu Partizana i Bajerna, koji je završen porazom domaćina u Beogradskoj areni, posle trojke Silvana Franciska uslijedio je i sukob košarkaša i navijača.

Tada se vjerovalo da je nezadovoljstvo proizišlo iz bolnog poraza Partizana, ali stvari su malo drugačije. Zapravo je Jovičić, na neki način, sukob započeo sa suprugom košarkaša, a o situacija je eskalirala na kraju evroligaškog meča. "Sa prijateljima sam došao na utakmicu, a neka žena sa djetetom i majkom je sjedela na našim mjestima. Zamolio sam ih ljubazno da se pomjere, ona je odbila", započeo je.

"Pozvao sam redare da je pomjere. Međutim, počele su uvrede. Mislio sam da je Njemica, da je došla da podrži tim, ni na kraj pameti da je žena igrača. Da se lijepo predstavila... mi tu ne sjedimo, svi stojimo. Ne bi bio problem. Međutim, imala je neki stav, a u trenutku kad su došli momci iz kluba to je već eskaliralo, tad je on (Mateuš Ponjitka) meni počeo da pokazuje prstom sa klupe."

Posle meča košarkaš Partizana je prišao navijačkoj klupi. A, kako se situacija odvijala najbolje je objasnio saučesnik, koji se našao na drugoj strani tribine.

"Vjerovatno zbog toga nezadovoljstva, načina zbog kojeg smo izgubili, zaletio se, nedovoljno da se bilo šta desi. Nekoliko narednih dana sam bio razvlačen po medijima, sve se na kraju riješilo. Nije bilo dovoljno što su je sklonili s tog dijela tribine, nego je morala posle da me prijavi policiji, u njegovoj pratnji", zaključio je.