NBA donijela je odluku da će u narednom periodu istražiti ponude i prijave za eventualno nove timove u ligi. Najjače takmičenje na svijetu već sad ima 30 timova koji su podeljeni na Istok i Zapad, a čini se da je u planu da dio takmičenja postane još nekoliko klubova.

"Odbor guvernera NBA lige odobrio je glasanje kojim se ligi daje mogućnost da istraži ponude i prijave za proširenje broja timova isključivo u Las Vegasu i Sijetlu Očekuje se da će proces licitacije generisati ponude u rasponu od 7 do 10 milijardi dolara po timu", prenio je Šams Čaranija koji je pozvao na izvore ESPN-a.

Dakle, postoje neka od ograničenja - novi klub koji bi mogao biti dio takmičenja mora da bude iz Las Vegasa ili Sijetla. A, ono što je zanimljivo jeste finansijski okvir, preciznije - od ulagača se očekuje da će za ulazak u NBA ligu biti spremni da plate između sedam i 10 milijardi dolara, po ekipi.

Cilj je da dvije nove franšize počnu da igraju u sezoni 2028/29, a odluka da klub dođe iz samo ova dva grada izvedena je na osnovu procjene da su to najpopularnija tržišta koja bi spadala među osam generatora prihoda. Ujedno, biranje samo dva grada pomaže i samoj ligi da usredsredi fokus i odabere najbolju moguću opciju za budućnost košarke u SAD.

