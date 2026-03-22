Još jedan način da Lebron Džejms ispiše istoriju košarke, ovog puta zbog svoje dugovječnosti u NBA ligi.

Američki košarkaš Lebron Džejms postavio je novi NBA rekord koji će, kako se procjenjuje, godinama ostati nedostižan, jer trenutno ne djeluje realno da ga neko ugrozi.

Na posljednjem meču koji su Los Anđeles Lejkersi odigrali, Džejms je upisao svoj 1.612. nastup u ligaškom dijelu NBA sezone, čime je postao rekorder po broju odigranih utakmica.

Tako je nadmašio dosadašnji rekord Roberta Periša, legendarnog košarkaša koji je između 1976. i 1997. godine odigrao 21 sezonu u najjačoj ligi na svijetu.

Iza Džejmsa na listi nalaze se Karim Abdul-Džabar sa 1.560 mečeva, Vins Karter (1.541), Dirk Novicki (1.522) i Džon Stokton (1.504). Među aktivnim igračima najbliži mu je Rasel Vestbruk sa 1.301 utakmicom, ali je takav scenario sustizanja gotovo nerealan, s obzirom na njegove godine i preostalu karijeru.

Lebron Džejms je najveći dio karijere proveo u Klivlend Kavalirsima, a nastupao je i za Majami Hit i Los Anđeles Lejkerse, čiji je član od 2018. godine. Sa sva tri tima osvajao je titulu NBA šampiona, uključujući dvije uzastopne sa ekipom iz Majamija.

Važno je napomenuti da se ovaj rekord odnosi isključivo na ligaški dio sezone, dok Džejms već dugo drži rekord i po broju utakmica u plej-ofu, gdje je odigrao čak 292 meča. Iza njega su Derek Fišer sa 259 i Tim Dankan sa 251 utakmicom, dok je od aktivnih igrača najbliži Al Horford.

Džejms sada drži niz impresivnih rekorda – najviše odigranih sezona u istoriji NBA, najviše utakmica u ligaškom dijelu, najviše startova, kao i rekorde u plej-ofu i Ol-star utakmicama. Time je dodatno učvrstio status jednog od najvećih košarkaša svih vremena.