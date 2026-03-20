Američki autor Bil Simons oštro je kritikovao NBA ligu zbog velikog problema koji ne može da riješi. I povrh toga, planira da se proširi.

Izvor: YouTube/Bill Simmons/Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Poznati američki novinar Bil Simons, autor čuvene Knjige o košarci ("The Book of basketball") oštro je kritikovao plan NBA lige da poveća broj timova na 32, sa uključivanjem Las Vegasa i "oživljavanjem" Sijetla, doma nekadašnjih Supersoniksa.

Prije svega, veliki navijač Boston Seltiksa ne želi da se to dogodi zbog "tankovanja", situacije u kojoj nemali broj timova namjerno gubi utakmice mjesecima pred kraj sezone, da bi ostvario bolju poziciju na NBA draftu. I to nije njegova jedina zamjerka.

"Ljudi mi kažu - Hej, Simonse, ti pričaš kako je liga 'duboka', a sad si protiv proširenja. Pa, protiv sam jer sada imamo devet od ukupno 30 timova koje u ovom trenutku baš briga da igraju. Posljednja stvar koja nam je potrebna je da dodamo još dva tima kojima isto nije bitno", kazao je on podkastu na svom sajtu "Ringer".

"Ili da promijene taj stav 'zabole me' u sezoni od 82 utakmice ili moraju da promijene lokacije dva tima i da to izvedu kao 'proširenje'. Kao neko ko voli košarku, ne bih mogao da podnesem da dodamo još dva tima i da imamo ukupno 11 timova koji tankuju (namjerno gube) za tri sezone, umjesto trenutnih devet. Prosto, ne vidim kako je to dobar proizvod i kako će to nekome da pomogne", dodao je on.

Simons je objasnio da shvata da je sve u novcu, ali da mora da postoji bolji način da se ovaj proces izvede.

"To može da se izvede samo na jedan način"

"Pričaju da će biti više poslova, to je u redu, ali to je pokušaj da se zaradi više novca. Na to se kladim, jer ćemo imati više timova koji će raditi ono što sada mrzimo, a to je tankovanje. Jedini način na koji možete da napravite proširenje lige je da to izvede uz uvođenje pravih pravila kako da ti timovi zapravo igraju kao da im je stalo da se takmiče, a ne da budu sramota, kao Netsi koji su prije neko veče gubili 24:60 na poluvremenu ili kao Vizardsi koji su dopustili da im Bem Adebajo ubaci 83 poena. Niko to ne želi da vidi više, neću da vidim još timova koji to rade".