Iransko Ministarstvo spoljnih poslova proglasilo je jutrošnje američke vazdušne napade na Iran „jasnim kršenjem“ nacionalnog suvereniteta zemlje.

Izvor: AlRadwan1234/X

Istovremeno, Teheran je izdao strogo upozorenje zemljama Bliskog istoka koje su domaćini američkim snagama, rekavši da bi mogle biti meta ako se napadi na Iran ponove.

„Iranske oružane snage su nanijele veliku štetu američkim bazama i položajima u regionu koji su poslužili kao polazna tačka za ove napade“, navodi se u zvaničnom saopštenju ministarstva, uz direktnu poruku da Iran „neće oklevati da napadne same izvore napada“.

Aktivirana protivvazdušna odbrana u tri zemlje

Podsjećanja radi, Iran je rano jutros lansirao talase raketa i dronova na mete u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Teheran je to učinio nakon što je Amerika prethodno izvela napade na iranske položaje u blizini Ormuskog moreuza, što je Vašington opisao kao odmazdu za obaranje vojnog helikoptera Apač.

Još nije zvanično potvrđeno da li su i u kojoj meri američki vojni objekti u regionu oštećeni u ovim poslednjim napadima, ali je protivvazdušna odbrana aktivirana u sve tri napadnute zemlje. Prema CNN-u, zvanični komentar o posledicama napada zatražen je i od Centralne komande SAD (CENTCOM).

Kako situacija na terenu eskalira, iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči je obavio hitne telefonske razgovore sa svojim kolegama u Saudijskoj Arabiji i Turskoj, potvrdilo je ministarstvo u posebnom saopštenju.

Teheran vrši pritisak na susjede: „Imate moralnu odgovornost“

Prijetnje direktno slijede saopštenje iz Teherana ranije jutros, u kojem je iransko Ministarstvo spoljnih poslova poručilo susjednim zemljama u Persijskom zalivu da imaju „pravnu i moralnu odgovornost“ da spriječe vojne akcije SAD i Izraela.

„Sve zemlje u regionu, posebno one koje se nalaze duž južnih obala Persijskog zaliva, imaju pravnu i moralnu odgovornost da spriječe američku vojsku i Izrael da koriste njihovu teritoriju ili vojne objekte za planiranje, organizovanje, izvršavanje ili podršku neprijateljskim akcijama protiv Irana“, saopštilo je iransko ministarstvo.