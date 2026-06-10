U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu hitno su saslušani Veljko T. (27) i Nikola M. (28) zbog sumnje da su na podmukao način pokušali da likvidiraju oštećenog M.N.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su Veljko T. (27) i Nikola M. (28) zbog postojanja osnova sumnje da su 6. juna 2026. godine na teritoriji opština Grocka pokušali da na podmukao način liše života oštećenog M.N.

Osumnjičeni su na saslušanju iznijeli svoje odbrane, a prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je motiv svađa oko djevojke.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Veljku T. i Nikoli M. odredi pritvor da ne bi uticali na svjedoke i da ne bi ponovili krivično djelo u kratkom vremenskom periodu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja krivično djelo Teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu.

Majka ga našla u lokvi krvi

Dok se osumnjičenima na teret stavlja teško ubistvo u pokušaju, cijela Srbija je zanijemila pred detaljima ovog zvjerskog napada: nesrećnog mladića je u lokvi krvi, sa prelomom nogu i baze lobanje, u dvorištu pronašla rođena majka nakon što su ga napadači pokosili kolima, a onda divljački prebili na zemlji!

Postoje osnovi sumnje da su oni najpre 6. juna 2026. godine oko 15 časova došli do kuće oštećenog putničkim motornim vozilom marke "fiat panda" kojim je upravljao Veljko T, dok se na mjestu suvozača nalazio Nikola M.

Prvo ga udarili autom, pa ga pretukli

Iskoristivši poznanstvo sa oštećenim, Nikola M. ga je pozvao sa svog mobilnog telefona i tražio da izađe na ulicu ispred kuće, što je oštećeni i učinio, ne očekujući da ga Veljko T. čeka u kolima zajedno Nikolom M. i da će nakon toga da startuje vozilo i istim ga udari u prednju stranu tijela, uslijed kog udarca automobila je oštećeni pao unazad na pod, a od siline udarca automobila došlo je i do izbijanja kapije iz ležišta, koja je pala u dvorište oštećenog.

Nakon toga osumnjičeni izašli iz vozila, pa je Veljko T. prišao oštećenom koji je ležao na podu i zadao mu više udaraca pesnicom u predjelu glave i tijela, za koje vrijeme oštećeni nije pružao nikakav otpor, a Nikola M. nije sprečio Veljka T. da zadaje udarce oštećenom, niti je oštećenom pružio pomoć, uslijed čega je oštećeni zadobio teške tjelesne povrede.