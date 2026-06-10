Direktor ugostiteljskog lokala 'Steak and Wine Bar' uhapšen zbog sumnje na prikrivanje krivičnih dela nakon pucnjave 5. novembra 2025.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Sektora unutrašnje kontrole MUP RS uhapsili su direktora ugostiteljskog lokala "Steak and Wine Bar" zbog sumnje da je izvršio različita krivična djela, nakon što je u tom lokalu u prisustvu brojnih gostiju došto do upotrebe vatrenog oružja 5. novembra 2025. godine.

Direktor ugostiteljskog lokala D.Ž. uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela Neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca i Pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

D.Ž. se sumnjiči da je kao odgovorno lice – direktor ugostiteljskog objekta “Steak and Wine Bar” svjesno propustio da prijavi krivično djelo za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti, jer nakon tuče i pucnjave iz vatrenog oružja u tom lokalu nije prijavio izvršenje krivičnog djela, iako je istom prisustvovao.

Takođe, prikrivanjem tragova je pomogao učiniocu krivičnog djela da ne bude otkriven, na taj način što je najprije policijskim službenicima PS Voždovac, koji su izašli na lice mjesta, prikazao da rupa na staklu potiče od ranije, a ne od predmetnog događaja i rekao im da u lokalu nije bilo čak ni tuče, već samo verbalne rasprave, iako je prisustvovao kritičnom događaju.

Potom je svojim zaposlenima naložio da očiste lice mjesta kako bi sakrio tragove izvršenja krivičnog djela, da bi narednog dana zamijenio i staklo koje je oštećeno ispaljenim projektilom, a u periodu do 8. novembra 2025. godine je izvršio brisanje snimaka sa video nadzora iz objekta.

Na zahtjev policijskih službenika, istima je potom predao risiver sa obrisanim snimcima, uz potvrdu o privremeno oduzetim predmetima.

Uhapšeni komandant i pripadnici Interventne jedinice 92

Podsjetimo, osim direktora ugostiteljskog lokala uhapšena su i četvorica pripadnika Interventne jedinice 92.

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo Trgovina uticajem u saizvršilaštvu uhapšeni su komandant Interventne jedinice 92 D.N. i pomoćnik komandanta navedene Interventne jedinice J.S.

Vođe interventnog tima navedene Interventne jedinice N.S. i N.K. uhapšeni su zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili po jedno krivično djelo Zloupotreba službenog položaja

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje.

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela Izazivanje opšte opasnosti i Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija krivičnom prijavom je obuhvaćen i S.V. koji se nalazi u pritvoru, a koji mu je određen u drugom predmetu u kojem se tereti za izvršenje krivičnog djela Teško ubistvo.

Za jednim osumnjičenim licem se još traga.

Postoje osnovi sumnje da su D.N. i J.S. i lice za kojim se traga 5. novembra 2025. godine u periodu između 18 i 19 časova koristeći svoj službeni položaj i stvarni uticaj, posredovali na osumnjičene N.S. i N.K. da ne izvrše službenu radnju koja se mora izvršiti.

Sumnja se da su, sjedeći u istoj kancelariji, od strane NN “šefa” obaviješteni da je u ugostiteljskom objektu “Steak and Wine Bar” došlo do tuče, a u toku tuče i do pucanja iz vatrenog oružja, pa su se dogovarali o vršenju uticaja na sebi podređene vođe interventnih timova N.S. I N.K, pozivajući ih na telefon i saopštavajući im koje radnje da ne preduzimaju, odnosno da ne obavijeste uviđajnu ekipu, da ne obezbijede lice mjesta radi vršenja uviđaja, da se ne vrši uviđaj i prikupljanje dokaza za izvršeno krivično djelo, da se o događaju ne obavijesti nadležno javno tužilaštvo i da se događaj prikaže kao verbalna rasprava i obična kafanska tuča.

Nakon toga je, kako se sumnja, D.N. umjesto uviđajne ekipe, pozvao načelnika PS Voždovac kojem je saopštio da je u tom lokalu došlo do obične kafanske tuče u kojoj su se dva lica pobila i da ne mora da se radi uviđaj, niti preduzimaju bilo kakve druge policijske radnje, ne govoreći mu da je kritičnom prilikom došlo i do upotrebe vatrenog oružja.

N.S. i N.K. se sumnjiče da nakon dolaska u ugostiteljski objekat “Steak and Wine Bar”, kao vođe timova Interventne jedinice po službenom nalogu, suprotno Zakonu o policiji, Uredbi o specijalnoj i posebnim jedinicama policije i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta MUP RS, po saznanju da je u tom lokalu došlo do tuče i pucanja iz vatrenog oružja, nisu obavijestili uviđajnu ekipu radi izlaska na lice mjesta radi vršenja uviđaja, te nisu obavijestili nadležnog javnog tužioca o događaju, nisu obezbijedili lice mjesta radi vršenja uviđaja, nisu uzeli izjave prisutnih građana, očevidaca događaja, nisu popunili obrazac za lica koja su tom prilikom bila legitimisana, nisu evidentirali ovaj događaj, niti su preduzeli druge radnje koje su po zakonu bili dužni da preduzmu.

Na taj način su pribavili korist S.V. u vidu nepodnošenja krivične prijave za krivično djelo Izazivanje opšte opasnosti i krivično djelo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a licu sa nadimkom “Runjo” nanijeli štetu onemogućavanjem da svoja prava, kao oštećeni, ostvari u sudskom postupku.

S.V. se sumnjiči da je 5. novembra 2025. godine oko 18 časova upotrebom vatrenog oružja, izazvao opasnost za život i tijelo ljudi, na taj način što je, nakon verbalne rasprave i tuče sa licem sa nadimkom “Runjo”, iz pojasa izvukao pištolj marke “Glok” model 17 pete generacije, za koji nije imao dozvolu za nošenje izdatu od strane nadležnog organa i iz istog pucao u lokalu u kojem se u tom momentu nalazio veći broj gostiju, pri čemu je ispaljeni projektil probio staklo na vratima pomenutog lokala.