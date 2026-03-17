Nikola Lončar smatra da bi morao Šejk Milton več ove sezone da digne formu i zaigra bolje nego do sada.

Nikola Lončar je pred utakmicu Partizana i Dubaija u Evroligi istakao da smatra da su crno-bijeli do kraja sezone favoriti za osvajanje titule u ABA ligi, ali je takođe govorio i o Šejku Miltonu. Američki bek koji je došao kao veliko pojačanje, ali su ga povrede i adaptacija na Evropu zauzdali da pokaže pravi kvalitet.

"Prve sezone u NBA je imao ozbiljnu ulogu, ja sam ga na koledžu pratio. Kasnije se ta uloga umanjila i trejdovan je posle. Došao je do Lejkersa gdje je imao već manje loptu. Ta uloga u Lejkersima ga je možda sputala. Mislim da njemu treba malo više slobode i lopte u rukama", rekao je na startu svoje analize Nikola Lončar.

Ima Milton ugovor i za narednu sezonu i uprkos tome što nije pružio ono što se od njega očekivalo vjeruje Lončar da će ostati u dresu crno-bijelih.

"Što se tiče naredne sezone nadam se da će da bude bolji ukoliko ostane u Partizanu, a ne vidim zašto ne bi ostao. Radi se o fenomenalnom momku, znam sa više strana da je fenomenalan profesionalac, da je dobar momak. Da poštuje trenera, tim, saigrače. Ako sve bude kako treba, ako bude zdrav, znamo da je ove godine dva puta imao povrede koje su ga ometale da pokaže svoj kvalitet. Zašto ne bi sledeće sezone pokazao veći kvalitet nego ove sezone. Čak do kraja ove sezone može da poboljša svoju igru", rekao je on.

"Dobar je momak, ali..."

Iako ga je nahvalio kada je u pitanju odnos prema treningu, klubu i igri, ipak je naglasio Nikola Lončar da bi ipak već sada morao bolje da igra.

"Možda manje otvorenih šuteva nego u NBA i zato mu je možda uži obruč nego u NBA. Mislim da sa njegovim ugovorom i imenom i vrstom ugovora i zaradom koju ima u ugovoru da bi trebalo da bude već adaptiran na sve to ali jednostavno se to nije desilo. Sad što je dobar momak to je fenomenalno, ali opet sa druge strane dobar je i biće bolji momak kada bude igrao za ono za šta je doveden. Nemam nikakve kritike, razumijem adaptaciju, ali mislim da je do sada trebalo da pokaže kvalitet zbog koga je doveden u Partizan.