Novi dečko je razveo od bivšeg muža? Zbog ovog pitanja je Marija Mikić crvenila u emisiji, pogledajte reakciju (Video)

Pjevačica Marija Mikić je u emisiji AmiG šou priznala da je u vezi

Izvor: Pink

Pjevačica Marija Mikić, koja se nedavno i zvanično razvela od Jovana Pantića, više ne krije da ima dečka.

Sada je o njemu progovorila u emisiji Ognjena Amidžića, koji ju je pitao da li je istina da je u vezi sa advokatom koji ju je razveo.

"Ljudi, kao što on razumije moj posao koji je javan, tako i ja razumem njegov, koji nije javan", rekla je ona u emisiji Amidži šou, nakon čega je Aleksandra Mladenović rekla "ovo je indirektno priznanje"

Pogledajte:

Marija je potom otkrila i da li je istina i da je svojevremeno privedena.

"Bila sam klinka. Sjela sam za volan, popila sam. Mijenjala se smjena u policiji, a kada je došla druga smjena, oni su stajali, ja sam tada pjevala po lokalima, oni nisu znali ko sam ja, jer sam bila veoma mlada, nisam bila poznata u svojoj branši, pa su me pitali da im nešto zaspjevam, a ja sam otpjevala Cecinu pjesmu, eto", ispričala je ona.

Advokata znala godinama

Izvori bliski pevačici tvrde da je u pitanju poznati beogradski advokat kojeg Marija poznaje već dugi niz godina, prenose domaći mediji.

Njih dvoje su se navodno godinama sretali u klubu u kojem Marija redovno nastupa, gde je on često dolazio sa prijateljima. Iako su se dugo poznavali, emocije su se rodile tek nedavno.

"Marija i on se poznaju već godinama, s obzirom na to da on često izlazi u klub u kojem ona redovno pjeva. Međutim, tek prije nekoliko mjeseci među njima su se pojavile varnice. Nakon razvoda od Jovana, Marija je odlučila da sebi pruži novu šansu za ljubav i da nastavi dalje. Danas često provodi vrijeme kod njega, a mogu da kažem da su zaista prezaljubljeni jedno u drugo" otkrio je izvor.

(Kurir, MONDO)






