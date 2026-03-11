Novi dečko je razveo od bivšeg muža? Zbog ovog pitanja je Marija Mikić crvenila u emisiji, pogledajte reakciju (Video)

Pjevačica Marija Mikić je u emisiji AmiG šou priznala da je u vezi
Pjevačica Marija Mikić, koja se nedavno i zvanično razvela od Jovana Pantića, više ne krije da ima dečka.
Sada je o njemu progovorila u emisiji Ognjena Amidžića, koji ju je pitao da li je istina da je u vezi sa advokatom koji ju je razveo.
"Ljudi, kao što on razumije moj posao koji je javan, tako i ja razumem njegov, koji nije javan", rekla je ona u emisiji Amidži šou, nakon čega je Aleksandra Mladenović rekla "ovo je indirektno priznanje"
Marija je potom otkrila i da li je istina i da je svojevremeno privedena.
"Bila sam klinka. Sjela sam za volan, popila sam. Mijenjala se smjena u policiji, a kada je došla druga smjena, oni su stajali, ja sam tada pjevala po lokalima, oni nisu znali ko sam ja, jer sam bila veoma mlada, nisam bila poznata u svojoj branši, pa su me pitali da im nešto zaspjevam, a ja sam otpjevala Cecinu pjesmu, eto", ispričala je ona.
Advokata znala godinama
Izvori bliski pevačici tvrde da je u pitanju poznati beogradski advokat kojeg Marija poznaje već dugi niz godina, prenose domaći mediji.
Njih dvoje su se navodno godinama sretali u klubu u kojem Marija redovno nastupa, gde je on često dolazio sa prijateljima. Iako su se dugo poznavali, emocije su se rodile tek nedavno.
"Marija i on se poznaju već godinama, s obzirom na to da on često izlazi u klub u kojem ona redovno pjeva. Međutim, tek prije nekoliko mjeseci među njima su se pojavile varnice. Nakon razvoda od Jovana, Marija je odlučila da sebi pruži novu šansu za ljubav i da nastavi dalje. Danas često provodi vrijeme kod njega, a mogu da kažem da su zaista prezaljubljeni jedno u drugo" otkrio je izvor.
