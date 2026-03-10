Reprezentativac Srbije Tristan Vukčević govorio je o Partizanu, Željku Obradoviću i čuvenoj utakmici protiv Real Madrida 2023.

Izvor: MN Press

Bivši košarkaš Partizana, a sad NBA igrač Tristan Vukčević (22) govorio je o beogradskom timu, Željku Obradoviću i bez zadrške rekao - crno-bijeli bi 2023. osvojili Evroligu da nije bilo tuče protiv Real Madrida. Partizan je imao nesrećnu sezonu, na kraju krajeva ona je samo jedna u nizu, pa je meč i lopta protiv španskog velikana ispuštena u Beogradu, susret preokrenut, a ekipa Željka Obradovića potpuno je potonula naredne godine.

Vukčević je u Partizan stigao 2022. ostao je dvije sezone i iako nije imao mnogo minuta, iskustvo koje nosi iz Humske mnogo mu je pomoglo u nastavku karijere. Sad brani boje Vašingtona, prosječno bilježi 8 poena, 2,8 uhvaćenih lopti i 1,2 asistencije u susretu za skoro 13 minuta na terenu. Popravio je i kilažu, nabacio 10 kilograma i spreman je da još napreduje u najjačoj ligi na svijetu. A, svega toga ne bi bilo da nije bilo i sjajnog rada u Partizanu, otkrio je.

"Aca (Matović) mi je mnogo pomogao tokom perioda u Partizanu. Rad sa njim, kao i kompletno iskustvo koje sam doživio uz njega, bilo je nešto nevjerovatno za mene", započeo je u razgovoru za Meridian sport.

Potom je Vukčević govorio i o neočekivanom raspletu u Partizanu i dolasku Željka Obradovića. "Mnogo me iznenadilo, posebno jer se desilo tokom sezone. Da se ne lažemo - Željko je Partizan! Čuo sam malo prije nego što se desilo da će možda da ide, ali sam tada svima govorio 'Ljudi, nema šanse da se to dogodi! Nema šanse! Ako ode, otići će poslije sezone.' Međutim, desilo se. Baš je bio šok. Svi znamo šta je bilo poslije, da li će da se vrati, da li neće... Očigledno je vidio kakva je situacija i morao je… Nije lako biti u Partizanu - mnogo navijača, sada i veliki budžet, ogroman pritisak. Desilo se da nisu bili dobri rezultati, a očekivanja su visoka."

"Osvojili bismo Evroligu"

Partizan je najveću šansu u Evroligi imao u povratničkoj sezoni. Ekipa koja je "kliknula" u sezoni prije te u Evrokupu, sad je bila vrlo dominantna među elitom. Igrala je sjajnu košarku, hemija je bila na vrhuncu, Real Madrid je dva puta pao u Španiji! I sve to nije bilo dovoljno, tuča koja je započela između Serhija Ljulja i Kevina Pantera eskalirala je, a Parni valjak je u najvažnijim mečevima ostao bez lidera.

"Šta bi se desilo? Pa osvojili bismo Evroligu", nije mnogo razmišljao Vukčević. "Iskreno ovo kažem, ne subjektivno. Igrali smo ubjedljivo najbolju košarku u Evropi. Od februara maltene nismo izgubili utakmicu (u Evroligi je Partizan od kraja januara pobijedio 11 puta, izgubio tri, prim aut). Baš smo preokrenuli sezonu, samopouzdanje je izbijalo iz nas, što se i vidjelo po tome kako smo igrali. Bili smo ubjedljivo najbolji. Svaka ekipa je željela da nas izbjegne - to smo znali jer je mnogo njih javno i pričalo. Realno, bili smo u najboljoj formi u Evropi", rekao je Vukčević.

Očekivalo se da ekipa Željka Obradovića nastavi gdje je stala, ali u narednoj godini čitav tim se urušio. "Na kraju se desilo da je Dante dobio ponudu NBA, a Lesor ogromnu ponudu Panatinaikosa. Partizan je ionako morao da obezbijedi veći budžet da bi platio igrače. Šta da kaže i Lesor, karijera ti traje 12-15 godina. Mada, koliko sam bio razumio, on bi prihvatio i manju ponudu Partizana, baš je želio da ostane. Ne znam šta se tu dešavalo, ali znam da je bio najbitniji igrač. U stvari, poslije Pantera. Mnogo nam je nedostajao sljedeće sezone", zaključio je Vukčević.