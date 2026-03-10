"Ti si mi uništila brak": Pjevač izvrijeđao Jovanu Pajić, objavio skandaloznu poruku (Foto)

Pjevač Bojan Tomović je na svom Instagramu podijelio privatnu prepisku, tačnije poruku koju je poslao Jovani Pajić, s tim što nije napomenuo kada je poslata

Pevač Bojan Tomović je prije nekoliko dana objavio spot koji je napravljen uz pomoć vještačke inteligencije, i to za pjesmu "Jugić" koju je prije 18 godina izveo sa Jovanom Pajić.

U spotu se može vidjeti da je jugom provozao pola estrade, a među javnim ličnostima su se našle Lepa Brena, Zdravko Čolić, Dragana Mirković, ali i Jovana Pajić i Marija Šerifović.

Samo par dana kasnije, na njegovom Instagramu je osvanula skandalozna poruka koju je uputio Jovani Pajić, ne naznačivši kada ju je poslao niti da li je dobio odgovor.

Tomovića je u prepisci iznerviralo što Pajićeva navodno nije željela da izreklamira njihovu duetsku pjesmu "Jugić", koju su snimili prije 18 godina. U poruci punoj teških riječi, uvreda i optužbi Bojan, pored Jovane, pominje i pjevačicu Mariju Šerifović, koju je otpužio da "ne da Jovani da reklamira spot".

"Ma nisam ja, Boko, tvoj. Sram te bilo, nezahvalnice jedna. Je l’ ti to ona glava, mentorka Marija, brani da i ti izreklamiraš spot za 'Jugić', koji je realno tvoj najveći hit? Da li ste normalne vas dvije? Umislile ste da ste Madona i Britni, a zapravo ste Bica i Đeljana. Bica Šerifović i Đeljana Pajić. Kaži toj kravi da ću joj poslati policiju na vrata ukoliko nastavi sa spletkama. I nemoj više da me zoveš kad dođeš u Budvu, ku*ac ću da ti se javim, jer ćeš od sada biti blokirana. Nikada ti meni nisi bila prijatelj. Ti si mi i brak rasturila, jer moja bivša žena nikada nije mogla da mi oprosti našu saradnju. Ja ti opraštam jer je mjesec Ramazana, a ti prestani da lupetaš gluposti o meni novinarima", napisao je Tomović koleginici u poruci koju je podijelio javno, a odgovor, po svemu sudeći, nije dobio.

