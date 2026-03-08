Trener Budućnosti zadovoljan nakon trijumfa nad Igokeom (99:67), pozvao navijače da podrže tim protiv Kluža u Evrokupu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnost Volija ubjedljivo su savladali Igokeu u Podgorici rezultatom 99:67 u drugom kolu Top 8 faze AdmiralBet ABA lige.

„Plavi“ su kontrolisali meč od početka do kraja i na najbolji način najavili duel sa Klužom u osmini finala Evrokupa, koji se igra u srijedu u „Morači“.

Trener Budućnosti Andrej Žakelj istakao je da je zadovoljan pristupom svoje ekipe.

„Čestitam momcima na pobjedi i pristupu. Trebalo nam je vremena da krenemo kako želimo, a onda je sa odbranom i lakim poenima sve počelo. U prvom poluvremenu smo napravili razliku, u drugom smo imali i veću prednost. Bojao sam se ove utakmice nakon pauze, jer imamo mnogo povreda“, rekao je Žakelj.

On je dodao da je ekipa imala problema sa sastavom.

„Zoran Nikolić je bolestan, zbog toga nije bio u timu. Rašid Sulamon je bio pod znakom pitanja jer nekoliko dana nije trenirao, ali je ipak igrao. Megi i Slavković su već neko vrijeme van ekipe“, kazao je trener „plavih“.

Žakelj je na kraju pozvao navijače da u većem broju podrže tim u srijedu protiv Kluža.

„Večeras, nažalost, nije bilo mnogo ljudi. Siguran sam da će u srijedu biti drugačije. Pozivam navijače da nam pomognu koliko je moguće. Mi ćemo uraditi sve da pobijedimo“, poručio je Žakelj.



