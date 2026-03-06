Srpski trener Željko Obradović mogao bi da postane trener Hapoela iz Tel Aviva.

Nekoliko mjeseci nakon odlaska sa klupe košarkaškog kluba Partizan, Željko Obradović bi mogao da dogovori novi posao u Evroligi. Navodno, za najtrofejnijeg evropskog trenera zainteresovan je Hapoel iz Tel Aviva, odnosno milioner Ofer Janaj koji stoji iza tog projekta.

Iako Hapoel trenutno ima trenera, a to je Obradovićev kum i bivši pomoćnik Dimitris Itudis, mediji širom Evrope pišu da ne postoji prepreka da se posao završi. To bi značilo da je Janaj spreman da isplati Itudisov ugovor u cijelosti, a da na njegovo mjesto dovede Željka Obradovića. Po pisanju španskog "Mundo Deportiva", samo je trenutna politička kriza na Bliskom istoku prijetnja da ne dođe do dogovora.

Po saznanjima ovog španskog medija, Hapoel je već kontaktirao sa Obradovićem i ponudio mu dvogodišnji ugovor. Slične tvrdnje ističu i grčki mediji, a navodi se da je Željko Obradović zainteresovan za projekat iza kojeg stoji bogati Izraelac, ali da ne može da prihvati saradnju zbog nestabilne situacije koja okružuje klub.

KOSARKA - ZELJKO OBRADOVIC, trener kosarkasa Panatinaikosa, na utakmici Evrolige protiv Partizana, i DIMITRIS ITOUDIS - Dimitris Itudis, pomocni trener. Beograd, 05.03.2009.

Nakon što su Izrael i SAD napale Iran, ta zemlja je odgovorila napadom na američke baze širom Bliskog istoka, pa već danima traje rat koji ima veliki uticaj i na evropsku košarku. Makabi iz Tel Aviva će sezonu nastaviti u Beogradu, Hapoel će igrati u Sofiji, dok će košarkašima Dubaija novi dom biti Sarajevo. Sve to bi moglo da utiče i na odluku Željka Obradovića - koji bi možda odluku o povratku u trenerske vode mogao da ostavi za kraj sezone.

Nema sumnje da će Hapoel iz Tel Aviva i na kraju aktuelne takmičarske godine biti zainteresovan za srpskog stručnjaka, posebno ako Dimitris Itudis ne uspije da izvuče ekipu koja ima očiglednih problema u ovom trenutku. Ofer Janaj vjerovatno cilja evropsku titulu, a Željko Obradović zna kako se do nje stiže.

Podsjećamo, Hapoel iz Tel Aviva je dugo bio najprijatnije iznenađenje Evrolige ali su njihovi rezultati u posljednje vrijeme veoma loši. Izraelski tim trenutno ima niz od četiri poraza i zbog toga više nisu u samom vrhu tabele. Hapoel je trenutno na petoj poziciji sa skorom 17-11, a mečevi protiv Pariza i Makabija koje je trebalo da odigraju ove nedjelje Evroliga je odgodila zbog nestabilne političke situacije.

