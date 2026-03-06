Djevojka sa krilima izgubila bebu: Njena objava slama srca "nije imala razvijene gornje ekstremitete"

Dejana Bačko poznatija kao "Djevojka sa krilima" saopštila je da je izgubila bebu.

Izvor: Instagram printscreen / devojka_sa_krilima

Dejana Bačko, poznatija kao "Djevojka sa krilima" objavila je da je izgubila bebu. Ona je nakon lijepih vijesti da je u drugom stanju, sada podjelila i tužne, oglasivši se slikom iz bolnice.

Sve vrijeme je uz nju suprug koji joj je najveća podrška u svemu:

"Moramo da podjelimo sa vama jednu tužnu vijest – izgubili smo našu bebu u 4. mesecu trudnoće. U utorak, tokom redovnog pregleda doktor primjetio da nešto nije u redu. Naša beba nije imala razvijene gornje ekstremitete, a srce, iako je kucalo, imalo je ozbiljnu srčanu manu. Teško je pronaći prave riječi za ovakve trenutke. Ipak, zahvalni smo što su ljekari na vrijeme vidjeli da nešto nije u redu i pomogli nam da donesemo najtežu odluku. Ja dobro znam kroz šta sam prolazila tokom svog života i nikome na svijetu ne bih poželjela isti put.

"U isto vrijeme, beskrajno smo zahvalni što već imamo jednu zdravu, pametnu i prelijepu djevojčicu koja je naše najveće blago. Ona nas svaki dan podsjeća koliko je život dragocjen. Ostaće nam jedno tiho sjećanje na ovu borbu koju smo zajedno prošli. Hvala vam svima na podršc", navela je Dejana u svojoj objavi.

Podsjetimo, Dejana je nedavno podjelila radosnu vijest da ona i njen suprug očekuju drugo djete sa pratiocima na društvenim mrežama, gde je otkrila i pol bebe. Sa osmjehom je saopštila da u njihovu porodicu stiže dječak, što je izazvalo lavinu čestitki i poruka podrške, međutim sada je usledila tužna vest.

Par već ima ćerkicu, a njene pratioce oduševljava kako sve uspjeva da postigne, pa čak i da vozi auto.



