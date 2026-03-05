Kvoka, mali australijski torbar s nasmiješenim licem je zvijezda interneta - saznajte zašto (Video)

Internet je prepun preslatkih životinja, ali jedna se posebno izdvaja - kvoka, mali australijski torbar poznata je i kao "najsrećnija životinja na svijetu".

Izvor: Printsceen

Mala torbarska životinja iz Australije, poznata po gotovo stalnom "osmijehu", već godinama nosi titulu najsrećnije životinje na svijetu. Riječ je o kvoki (quokka), simpatičnom sisaru koji je zahvaljujući svom neobičnom izrazu lica postao globalna internet senzacija.

Kvoka je mala torbarska životinja koja pripada porodici kengura i valabija. Duga je oko 40 do 55 centimetara, ima kratke okrugle uši, krzno smeđkasto-sive boje i težinu između dva i pet kilograma. Iako podsjeća na malog kengura, najviše pažnje privlači njen izraz lica koji izgleda kao široki osmijeh.

Ova životinja živi gotovo isključivo u zapadnoj Australiji, a najveća populacija nalazi se na ostrvu Rotnest, nedaleko od Perta. Upravo tu turisti iz cijelog svijeta dolaze kako bi fotografisali kvoke, a popularne su i takozvane "quokka selfie" fotografije koje su dodatno doprinijele globalnoj slavi ovih životinjica.

Ipak, uprkos reputaciji najsrećnije životinje na svijetu, stručnjaci upozoravaju da je riječ samo o posebnoj građi njenog lica, a ne o stvarnom pokazatelju emocija. Oblik njuške i položaj usta stvaraju utisak osmijeha čak i kada životinja miruje.

Kvoka je biljojed i najčešće se hrani travom, lišćem i mladim izdancima biljaka. Aktivna je uglavnom noću, dok dan provodi odmarajući se u hladu gustog rastinja. Kao i drugi torbari, ženke nose mlade u torbi na stomaku, gdje se mladunče razvija prvih mjeseci života.

Iako je postala simbol bezbrižnosti i sreće na društvenim mrežama, kvoka je u prirodi klasifikovana kao ranjiva vrsta. Najveće prijetnje njenom opstanku su gubitak staništa i predatorske životinje koje su u Australiju donijeli ljudi, poput lisica i mačaka.

Zbog toga vlasti u Australiji strogo štite ovu životinju, a posjetiocima na ostrvu Rotnest zabranjeno je da je dodiruju ili hrane.

Ipak, njen prepoznatljivi "osmijeh" i danas osvaja svijet, podsjećajući mnoge da i u životinjskom carstvu postoji nešto što izgleda kao čista, jednostavna radost.