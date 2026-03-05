Aca Kos priznao da je zaljubljen: Već dugo ima emocije, a evo kakva žena treba da bude da bi mu se svidela

On je otvoreno govorio o svom emotivnom statusu osvrnuvši se i na pevačicu po kojoj traži partnerke

Izvor: Instagram/coa_kos

Aleksandar Kos nedavno je prvi put govorio o svom ljubavnom životu. Iako nije želeo da otkriva previše detalja, priznao je da je njegovo srce zauzeto, a potom je otkrio i kakve žene voli.

- Ja sam uvek potajno zaljubljen u jednu osobu. To je uvek pokretač, ali o tim stvarima ne želim da pričam. Simpatija je najpopularnija, u zemlji i na Balkanu - rekao je cimer bivšeg političara Čede Jovanovića u emisiji "Šajn Tok".

Inače, Kos koji je menadžer, i stručnjak za odnose sa javnošću, kao primer je dao svoju dugogodišnju prijateljicu i pevačicu Svetlanu Cecu Ražnatović.

- Žene kakve ja voli i koje su po mom ukusu, žena koja je stvarno za primer je Ceca. Žena koja se za svoju porodicu bori sama, žena koja ima takvu karijeru. Na stranu karijera, primer prijatelja, ona je stvarno diva. Sad će reći da sam opsednut njome, ali to je iskreno od srca. Ona je primer žene koja je izvela decu na pravi put, bori se za njih, svoju karijeru, pomaže prijateljima, odana, lojalna prijatelj. Upravo me ona tim osobinama naučila - ispričao je Aca.

Iako se o njegovom životu ne zna mnogo, poznato je da je svojevremeno bio u braku i to sa Ruskinjom. Sa atraktivnom brinetom iz Moskve bio je skoro godinu dana u emotivnoj vezi pre nego što su rekli sudbonosno "da".

Izvor: Instagram printscreen/ coa_kos

Upoznali su se u Nemačkoj tokom višemesečne edukacije na kojoj je ona boravila s grupom školaraca iz Rusije. Par je, kako navode izvori, vodio ispunjen život, ali nažalost, nije potrajao.

Nakon izvesnog vremena došlo je do razlaza, a svako je krenuo svojim putem. Razlozi nikada nisu javno izneseni, a bivši supružnici su prema dostupnim informacijama odlučili da privatnost sačuvaju daleko od očiju javnosti.

Podsetite se i kako izgleda njegova bivša supruga:

(SrbijaDanas.rs/MONDO)