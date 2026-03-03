Ako zaista bude sa 42 godine igrao u NBA ligi, Tadž Gibson sigurno će oboriti neke rekorde. A za sada djeluje da bi to moglo da se desi.

Izvor: Profimedia

Ima 40, a i dalje ga žele. Tadž Gibson potpisao je NBA govor sa Memfisom, i to do kraja naredne sezone! Dok čeka 41. rođendan u junu, sjajni krilni centar je i dalje tražena roba. Iako od početka ove sezone nije imao klub i mnogi su mislili da je karijera gotova, gledaćemo ga još dugo!

Tadža Gibsona u NBA je uveo Čikago i to 2009. godine kao 26. pika i sada će biti jedan od rijetkih iz te klase u ligi. Tu su Džejms Harden, Stef Kari, Demar Derouzan i Džru Holidej.

Gibsonu će ovo biti 17. NBA sezona, a prošle sezone nastupio je na 37 mečeva za Šarlot Hornetse i imao je prosjek od 2,9 poena i 3,2 skoka. On je sada 35. igrač koji će nakon 40. rođendana nastupiti u NBA ligi.

Iskusni centar je prije svega igrač Toma Tibodoa koji ga je vodio u Čikagu, Njujorku i Minesoti. Nastupao je on i za Oklahomu, Vašington, Detroit i Šarlot, a u karijeri imao više od 1000 NBA mečeva sa prosjekom od 8,4 poena i 5,7 skokova.