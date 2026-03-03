Makabi, Hapoel i Dubai sezonu u Evroligi će nastaviti u drugim gradovima

Evroliga je na nedavno održanom sastanku odlučila da Makabi i Hapoel iz Tel Aviva i Dubai pronađu nove "domaće" terene za mečeve u elitnom takmičenju. Klubovi iz Izraela ponovo će igrati u gradovima u kojima su se takmičili do kraja 2025, dok će Dubai biti domaćin u Sarajevu, što je već bio slučaj.

Akcionari Evrolige donijeli su odluku koja je najbezbjednija za igrače tri kluba u ovom takmičenju.

Zbog ratnih događaja na Bliskom istoku, Evroliga je odlučila da neki od klubova promijene sredinu u kojoj igraju. Makabi iz Tel Aviva će se vratiti u Beograd i ponovo u dvorani Aleksandar Nikolić igrati evroligaške mečeve, kad nije moguće da to bude izvedeno u Izraelu. Slična situacija je i sa Hapoelom, koji je do kraja 2025, igrao u Sofiji. S druge strane, Dubai će se naći u Sarajevu, gdje je već igrao jednom prilikom protiv ekipe Efesa, navodi SDNA.

Postojala je indicija da bi Dubai mogao i u Litvaniju, ali je odluka, na kraju, pala na Sarajevo. Tako će ekipa Dimitrisa Itudisa pokušati da obezbijedi plasman u prvih 10 ekipa na pomalo nepoznatom terenu, na kojem je u ovoj sezoni odigrala svega jednu utakmicu. Dubai je zasad 11. tim u Evroligi i ima skor 15-14.