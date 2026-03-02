MINA KOSTIĆ ODGOVORILA BIVŠEM MUŽU! Optužio je da je pokušala da mu napravi pakao od života, a ona se oglasila...

Igor je naveo da su MIna i on imali nesuglasice u vezi starateljstva nad ćerkom

Izvor: Youtube printscreen / Bez Filtera Sa Sarom Miom

Igor X, popularni pjevač, bio je u vanbračnoj zajednici sa Minom Kostić sa kojom je dobio ćerku Anastasiju. Igor je ispričao nedavno u intervjuu kako je veza sa pjevačicom bila turbulentna.

Mina se ovim povodom oglasila. Njen bivši podržao je njenu ljubav sa novim dečkom Manetom Ćuruvijom Kasperom, što se njoj dopalo, ali za sve ostalo kaže da je laž.

"Da, pogledala sam intervju i čula sam se sa Igorom i drago mi je što je i sam u intervjuu spomenuo da ono kako su Kaspera prikazali pojedini u medijima da to nema veze sa istinom. Najbitnije je da imamo dobar odnos, da volimo naše dijete i oboje brinemo o njoj jer nam je to najbitnije. Sve ostalo je laž ..." rekla je Mina povodom oglašavanja bivšeg partnera.