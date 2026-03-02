Obljavljena lista najboljih aerodroma za 2025.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ako niste među onima koji žele da "testiraju teoriju o aerodromima", međunarodna putovanja gotovo neminovno podrazumijevaju mnogo vremena provedenog u čekanju, ispred izlaza za ukrcavanje ili u drugim aerodromskim prostorijama. To iskustvo često bude ključno za ostatak putovanja, pa zato svi imamo aerodrome koje volimo, ali i one koje bismo radije izbjegli po svaku cijenu.

Sada je Savjet međunarodnih aerodroma (ACI World) objavio listu aerodroma sa najboljom uslugom za putnike u svijetu za 2025. godinu. Na osnovu anketa sprovedenih među više od 700.000 putnika, ukupno 100 aerodroma širom svijeta nagrađeno je u okviru ASQ nagrada za korisničko iskustvo 2025, i to u kategorijama kao što su najposvećenije osoblje, najjednostavnije aerodromsko putovanje, najprijatniji aerodrom i najčistiji aerodrom.

Posebna priznanja dodijeljena su i za iskustvo putnika pri odlasku i pri dolasku.

"Aerodromi pokazuju da zadovoljstvo putnika može da raste uprkos sve većim pritiscima", izjavio je generalni direktor ACI World-a Džastin Erbači.

Najbolji aerodromi u Evropi po kvalitetu usluge u 2025. godini

U kategoriji najboljih aerodroma pri polasku, dobitnici su podijeljeni prema broju putnika koje godišnje opslužuju. U grupi aerodroma sa više od 40 miliona putnika godišnje priznanja su dobila dva evropska aerodroma: Adolfo Suares Madrid-Barahas i Rim Fjumićino.

Madridski aerodrom je peti najprometniji u Evropi, dok je rimski osmi po broju putnika. U kategoriji od 25 do 40 miliona putnika nagrađeni su aerodromi Kopenhagen, Beč i Cirih. U grupi aerodroma sa 15 do 25 miliona putnika pohvale su dobili aerodromi Gran Kanarija, Helsinki i Prag.

Nijedan evropski aerodrom, međutim, ove godine nije uvršten među najbolje po iskustvu putnika pri dolasku.

(Kamatica/MONDO)