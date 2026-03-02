Andrea Trinkijeri mogao bi uskoro da se vrati trenerskom poslu, pošto je za njega veliko interesovanje pokazao grčki PAOK.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Marcel Engelbrecht / imago sportfotodienst / Profimedia

Andrea Trinkijeri (57) uskoro bi mogao da dobije novi posao. I to ponovo u crno-bijelom, samo u Grčkoj. Za njegove usluge ogromno interesovanje pokazao je PAOK iz Soluna i postoji velika vjerovatnoća da će do saradnje da dođe.

Grčki milijarder Aristotelis Mistakidis kupio je većinski udio u klubu i ima velike planove. Uspostavio je već kontakte sa Trinkijerijem. Italijanski i grčki mediji tvrde da je dogovor veoma blizu i da bi uskoro mogao da zamijeni Jurea Zdovca koji je dobio otkaz u solunskom timu.

Trinkijeri je trenersku karijeru počeo kao pomoćnik u Armaniju, pa je vodio manje klubove Triboldi, Juvekasertu, Veroli, a onda je u Kantuu proveo četiri godine i tamo je privukao pažnju Uniksa. Bio je godinu dana selektor Grčke, pa je preuzeo Brose. Dve sezone vodio je Partizan i otišao je iz kluba tokom pandemije korone. Potom je vodio Bajern Minhen, pa Žalgiris i trenutno je bez kluba. Nedavno se spominjao i kao kandidat da preuzme Partizan posle odlaska Željka Obradovića.