Hotel preko puta nje gađaju, a Đina Džinović se sređuje: Snimak bogatašice iz Dubaija izazvao gnijev javnosti

Đina se, ako je suditi po njenim objavama, ne potresa previše zbog aktuelne situacije na Bliskom istoku.

Ćerka estradnog para Haris Džinović i Melina Džinović, Đina Džinović (20), veoma je aktivna na društvenim mrežama, a trenutno boravi u Dubaiju gde je veoma napeta situacija.

Njen smještaj nalazi se u neposrednoj blizini čuvenog hotela Burj Al Arab, koji je pogođen, ali sudeći po objavama – Đina ne dozvoljava da joj aktuelna dešavanja pokvare odmor. Na Instagramu je podijelila niz snimaka i fotografija kojima je pokazala kako provodi dane u luksuznom okruženju.

Izvor: društvene mreže Br. slika: 6

Veče je započela odlaskom na večeru u jedan od prestižnih restorana, a potom je svratila i u obližnji kafić gdje su se služili kokteli. Atmosfera je, prema onome što je objavila, bila opuštena.

Đina Džinović se snima u bombardovanom Dubaiju

Nakon izlaska, Đina se vratila u kompleks u kom već neko vrijeme boravi, pa je odlučila da sebi priušti opuštanje uz “skin care” rutinu. Na lice je stavila masku koja se nosi nekoliko sati, a potom je – potpuno spontano – riješila da ode i do frizerskog salona u kom je, kako se navodi, redovna mušterija.

Sa maskom na licu sjela je u frizersku stolicu, gdje ju je jedan muškarac fenirao, dok joj je druga osoba u isto vrijeme masirala ruke. Po završetku tretmana vratila se u hotel i objavila fotografiju kojom je pokazala da ostatak večeri provodi odmarajući.

Dok se u javnosti vodi polemika o bezbjednosnoj situaciji u Dubaiju, Đina Džinović očigledno je odlučila da svoj boravak nastavi u pomenutom gradu i istim tempom, dijeleći sa pratiocima svaki detalj svog dana, kao da se apsolutno ništa ne dešava.