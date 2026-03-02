Švajcarski franak dostigao najviši nivo u odnosu na euro u više od decenije, dok je dolar ojačao usled sukoba na Bliskom istoku.

Izvor: MONDO / Lana Stošić

Švajcarski franak skočio je na najviši nivo u odnosu na euro u više od decenije, dok je dolar dostigao najviši nivo u poslednjih pet nedelja u ponedeljak, pošto su investitori potražili najsigurniju imovinu nakon američkih i izraelskih napada na Iran, što je povećalo rizik od dugotrajnog sukoba.

Franak je ojačao 0,7% i dostigao najviši nivo od 2015. godine prema euru - 0,9030 u ranom azijskom trgovanju, dok je u odnosu na dolar porastao do 0,4%, na 0,7661.

Dolarov indeks, koji meri vrednost američke valute u odnosu na franak, evro i još četiri glavne valute, porastao je do 0,3% i dostigao 98,273 - prvi put od 23. januara.

Pogibija ajatolaha Hamneija i širenje sukoba

U napadima je ubijen iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, čime je pokrenuta trka za njegovog naslednika sa visokim političkim ulogom.

Napadi su nastavljeni i u ponedeljak nakon iranskog odgovora. Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je gađala tri američka i britanska naftna tankera, dok su eksplozije prijavljene širom Izraela, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Bahreina i Kuvajta.

"Ne znate koliko će ovo trajati, koliko visoko će cijena nafte otići, koliko dugo će Ormuski moreuz biti zatvoren", rekao je strateg BNZ-a Džejson Vong u Velingtonu. "Početna reakcija je blagi bijeg od rizika i jednostavno morate ići dan po dan."

Skok cijena nafte i reakcija tržišta valuta

Cijene nafte bile su prvi fokus investitora i skočile su oko 9% rano u ponedeljak zbog poremećaja pomorskog saobraćaja.

Nakon početnog naglog jačanja, japanski jen je oslabio 0,6% na 157 jena za dolar, dok su trgovci procjenjivali uticaj rasta cena energenata na uvoz nafte i analizirali šta sukob znači za politiku Banke Japana.

"Već smo smatrali da je vjerovatnoća povećanja kamatne stope u martu ili aprilu mala, ali usled rastuće neizvijesnosti proistekle iz razvoja situacije na Bliskom istoku, Banka Japana će vjerovatno zauzeti oprezniji stav, čime se dodatno smanjuje vjerovatnoća skorog povećanja kamatne stope", naveli su analitičari Morgan Stenli MUFG u istraživačkom izvještaju.

Norveška kruna ojačala je 0,7% u odnosu na dolar, dok je valuta Kanade, takođe izvoznika nafte, ostala stabilna.

Euro je pao 0,8% na 1,172525 dolara zbog potencijalnih poremećaja u snabdijevanju energijom u Evropi, dok je britanska funta oslabila 0,9% na 1,3372 dolara. Predsjednik Kipra izjavio je u ponedeljak da je baza Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva Velike Britanije u Akrotiriju bila meta bespilotne letjelice tipa Šahed, pri čemu je pričinjena manja materijalna šteta, bez žrtava.

"Euro se nalazi u teškoj poziciji", naveli su analitičari Vels Farga u belešci. "Sezona dopunjavanja zaliha prirodnog gasa u Evropi uskoro počinje, a Evropska unija u nju ulazi sa rekordno niskim nivoom zaliha, što znači da će morati da kupi veliku količinu energije upravo u trenutku kada bi cijene mogle naglo da porastu."

Pad australijskog i novozelandskog dolara, slabiji juan

Australijski dolar, osjetljiv na rizik, potonuo je do 1,2% u odnosu na američki dolar, dok je novozelandski dolar oslabio do 0,8%.

Kineski juan u ofšor trgovanju bio je slabiji 0,3%, na 6,8801 juan za dolar, nakon što je Narodna banka Kine oslabila dnevni referentni kurs domaće valute kako bi spriječila njeno jačanje. Kina je veliki uvoznik energenata i glavni kupac iranske nafte.

Izrael širi operacije, Tramp govori o trajanju kampanje

Izrael je u ponedeljak proširio vojnu kampanju i na borce Hezbolaha koje podržava Iran u Libanu.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je za "Dejli mejl" da bi vojna kampanja mogla da traje mjesec dana.

"Procjena je da će to trajati oko četiri nedelje. Uvijek se radilo o procesu od otprilike četiri nedelje", rekao je Tramp.

(The Reuters/Mondo)