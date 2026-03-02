Nikola Jokić uvijek odgovara na sva pitanja novinara, makar i sa "ne znam", ali ovoga puta nije želio da kaže bilo šta.

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić bio je očekivano razočaran poslije poraza Denvera od Minesote (117:108) i odmah je rekao da se ne slaže sa ocjenom svog trenera Dejvida Adelmana da su posljednja dva minuta poluvremena, kada su "vukovi" bili bolji i napravili razliku, odredila utakmicu.

"Ali imali smo još 24 minuta? Pogađali su kada su morali, držali su prednost sve vrijeme... 30 poena iz kontri? Ne smijemo da gubimo toliko lopti, dali smo im da pogađaju lake šuteve. To nije dobro. Ne smijemo da dozvolimo da to što imamo loš napad utiče na odbranu. U tim momentima kad nismo pogađali, prestali smo da igramo odbranu. Bilo je trenutaka kada smo prestali da igramo odbranu i to nas je koštalo pobjede", govorio je Jokić dok je gledao u papir sa statistikom.

Takođe, njegova ekipa je zbog novog poraza ispala iz najbolja četiri tima Zapada što ne samo da smanjuje njegove šanse da bude MVP, nego bi moglo da napravi ogroman problem Nagetsima pred plej-of.

"Dobro je što se ovo desilo, sad ćemo da brinemo i briga može da bude dobra za nas, dobro je da budemo malo više zabrinuti, možda zaigramo bolje", rekao je Jokić koji je upitan da li će njegova ekipa pronaći pravu formulu do kraja regularnog dijela: "Pa, nadam se da imamo dovoljno vremena da nađemo formu".

Na jedno pitanje nije htio da odgovori

Nikola Jokić uvijek odgovara na sva pitanja, makar kaže "ne znam šta da ti kažem", ali na jedno nije htio. Novinar ga je upitao da prokomentariše nedavni sukob sa Luom Dortom, poredeći to sa utakmicom protiv Minesote, kada je takođe bilo "varnica", prije svega između Valančijunasa i Hajlenda.

Preciznije, Jokić je upitan da li ga protivnički košarkaši sada namjerno provociraju: "Neću to da komentarišem", rekao je hladno Nikola Jokić.

Obraćanje nije završio naročito optimistično, iako mu se uskoro vraćaju Gordon i Votson, pošto je svjestan koliko povreda su već imali ove sezone: "Vidjećemo hoćemo li biti zdravi, stalno se nešto dešava, bili smo u svakoj utakmici od Ol-stara, nadam se da ćemo dobijati više utakmica", zaključio je Somborac.