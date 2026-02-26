Kris Boš je na Instagramu objavio video u kom objašnjava da je jedva preživio ozbiljan zdravstveni problem i da je mislio da će da umre, sve se tako brzo desilo

Izvor: Printscreen/Instagram/chrisbosh

Kris Boš (41) je bivši američki košarkaš i dvostruki šampion NBA lige sa Majamijem. Legendarni košarkaš koji je igrao na poziciji krilnog centra i centra i obilježio istoriju najjače košarkaške lige na svijetu. Sada se oglasio na Instagramu i ispričao da je mislio da će da umre. Vidio je samo crnilo, probudio se u sopstvenoj krvi i srećan je što je uspio da preživi.

"Pobudio sam se u sopstvenoj krvi. Bilo je ludo, brzo u istom momentu, nije bilo upozorenja. Nisam imao vremena da se pripremim za to. Spremao sam se za sastanak sa svojom ženom i u narednom momentu sam završio na zemlji. Neću da ulazim u detalje, ali možete da vidite da se još oporavljam, neću pokušati da krijem to, za slučaj da izgledam drugačije. Bilo je zastrašujuće i došlo je brzo", počeo je Boš.

Imao je pred kraj igračke karijere probleme sa krvnim ugrušcima i to je jedan od razloga što je 2017. otišao u penziju. Da li je ovo bilo povezano sa tim il ne, nije otkrio, ali je pokazao i stanje glave, posebno u predjelu ispod oka.

"Poslije toga sam spoznao drugačiji pogled na život i kako se stvari odvijaju. Šta radimo za sebe, za porodicu, kako živimo svoj život. I bez obzira a sve, nemojte da čekate, to je ono što sam naučio iz ovoga. Nemojte da čekate da uradite nešto. Jer može da se dogodi brzo, imao sam sreće što sam ostao živ. Osjećam se dobro zbog toga, sada razmišljam o svakodnevnom životu. Ne čekajte da uradite nešto, bilo da je unapređenje na poslu ili da probate da se prijavite za neki sport, da odete na odmor. Može da bude bilo šta od stvari koje ljudi žele da rade i koje nikada ne urade. To je moja lekcija, ne čekajte, šta god da je, uradite. Ja sam imao sreće, vratio sam se, bio sam u tami. Otišao sam do tame, vratio sam se i ne sjećam se ničega. Nemam nikakvo sjećanje osim povratka. Zato, ne čekajte", završio je Boš.