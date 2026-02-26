U nastavku akcije "Armagadon" uhapšeno je sedam osoba osumnjičenih za posjedovanje i dijeljenje materijala s*ksualne eksploatacije djece putem DarkWeb-a.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, u nastavku akcije "Armagadon“, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Upravom kriminalističke policije i policijskim upravama u Beogradu, Somboru, Nišu i Novom Sadu, uhapsili su sedam osoba.

Kako je saopšteno, osumnjičeni se terete za krivično djelo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje p*rnografskog materijala i iskorišćavanje maloljetnog lica za p*rnografiju.

Materijal preuziman i dijeljen putem DarkWeb-a

Uhapšeni su B. F. (1969), P. M. (2002), D. N. (1988), B. R. (1954), S. S. (1962), P. S. (1962) i M. O. (1982).

Sumnja se da su oni tokom dužeg vremenskog perioda, putem DarkWeb-a, preuzimali, čuvali i dijelili materijal nastao s*ksualnom eksploatacijom djece.

Pronađeni gigabajti spornih fajlova

Tokom pretresa stanova osumnjičenih, policija je na elektronskim uređajima pronašla više gigabajta fotografija i video-zapisa koji prikazuju tešku zloupotrebu djece uzrasta od četiri do 14 godina. Materijal je, prema navodima iz istrage, bio sistematizovan po uzrastu, polu i drugim parametrima.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Jasna poruka: digitalni prostor nije utočište

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova poručuju da akcija "Armagadon" treba da pošalje jasnu poruku da nijedan vid zloupotrebe djece neće biti tolerisan i da digitalni prostor nije anonimno utočište za počinioce ovakvih krivičnih djela!

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala nastavlja sa intenzivnim aktivnostima na otkrivanju i procesuiranju svih koji učestvuju u krivičnim djelima na štetu maloljetnih lica.

Apel roditeljima

MUP je uputio apel roditeljima da pojačaju nadzor nad onlajn aktivnostima djece i da svaku sumnju na zloupotrebu odmah prijave nadležnim organima.

