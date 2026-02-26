Rale ide na operaciju srca: Stanje dečka Ane Nikolić ozbiljno nakon haosa sa policijom, evo kada je operacija

Kompozitor Goran Ratković ima ozbiljne zdravstvene probleme.

Goran Ratković Rale uskoro će imati ozbiljnu intervenciju nakon što već duže vreme ima zdravstvene probleme. On je nedavno otkazao sva gostovanja zbog navodne prehlade, da bi se otkrilo da se zapravo sprema za operaciju.

"Čekam poziv za operaciju srca. Kad završim i oporavim se, zvaću vas", rekao je Goran Ratković Rale za Blic. On bi trebalo da bude operisan danas ili sjutra.

Inače, Ana Nikolić i Goran Ratković Rale ponovo su se posvađali, nakon nedavnog pomirenja, zbog čega je nedavno morala da reaguje policija.

"Nikada se mi nismo posvađali da bismo se pomirili", šokirao je izjavom najprije Rale, a kada su ga novinari podsjetili na njihove svađe kroz smijeh je poručio:

" A to, pa to je bilo davno. Sada je sve u redu.

Na pitanje da li će uskoro doći do dugo najavljivane svadbe, on nam je rekao:

"Lijepo nam je, hvala vam."

