Defanzivac Aleksej Vukičević mogao bi na početku prelaznog roka da ode iz OFK Beograda u Italiju.

Izvor: MN Press

Talentovani fudbaler OFK Beograda Aleksej Vukičević (20) mogao bi uskoro da napusti srpski fudbal, pošto je za njega stigla konkretna ponuda iz Italije! Jedan od timova koji se trenutno nalaze na sredini tabele u Seriji A spremna je da plati "Romantičarima" dva miliona eura za usluge mladog reprezentativca Srbije, a taj novac bi na ravne časti podijelili OFK Beograd i Crvena zvezda.

Takav dogovor napravljen je kada je Vukičević u ljeto 2024. godine umesto crveno-bijelog obukao plavo-bijeli dres. Od tada se Aleksej Vukičević profilisao kao jedan od najtalentovanijih igrača u elitnom rangu srpskog fudbala. Za OFK Beograd odigrao je 40 mečeva, nakon što je prethodno čak 36 puta nastupio na zvaničnim utakmicama u dresu Grafičara. Treba istaći i da je njegov period u OFK Beogradu obilježila teška povreda zbog koje nije igrao na početku tekuće sezone, ali i prekomanda - pa sada češće igra kao štoper nego kao zadnji vezni.

Vidi opis OFK Beograd prodaje Zvezdino dijete za 2.000.000: Već se zna koliko novca ide crveno-bijelima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 7 / 7

Vukičević je odigrao dvije seniorske sezone u Grafičaru, a sada igra drugu seniorsku sezonu u OFK Beogradu, pa uprkos tome što je mlad ima ogromno iskustvo u dva elitna ranga srpskog fudbala. Uz to, Aleksej ima i preko 30 mečeva za mlađe kategorije reprezentacije Srbije. Često je u dresu "Romantičara" bio među najboljim pojedincima na terenu, pa ne čudi što su njegov talenat primijetili skauti italijanskog kluba koji žele da ga odvedu.

Navodno, OFK Beograd ima rok od mjesec dana da odgovori na ponudu i nakon toga bi trebalo da bude jasno da li se vukičević na kraju sezone seli u Seriju A. Po milion eura dobili bi OFK Beograd i Crvena zvezda, a to bi bio jedan od najvećih transfera "Romantičara" od kako su se vratili u Superlige. Nedavno je OFK Beograd za 2.000.000 eura prodao krilnog napadača Dioga Bezeru koji sada nastupa za Rio Ave u Portugalu.