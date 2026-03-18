Novorođena beba stara samo 18 dana preminula je nakon što ju je majka navodno bacila kroz prozor sa trećeg sprata stana u Vestminsteru, dok je otac bio u kuhinji i pripremao joj flašicu.

Beba Marijam, stara samo 18 dana, preminula je od smrtonosnih povreda glave nakon što ju je majka navodno bacila kroz prozor sa trećeg sprata u Londonu. Djevojčica je pala sa visine od 10 metara, dok je njen otac pripremao flašicu u kuhinji, rečeno je sudu, izvještava "Skaj njuz".

Zahira Bajauan (43) trebalo je da se pojavi u Old Bejliju u srijedu, ali nije prisustvovala ročištu. Tragedija se dogodila u subotu u porodičnom stanu u Vestminsteru, u centru Londona.

Prema navodima tužilaštva, otac je bio u kuhinji i pripremao formulu za bebu kada je Bajauan navodno bacila novorođenče kroz prozor.

Tužilac Filip Mekgi rekao je da je muž odmah istrčao napolje, ali nije mogao da dođe do djeteta. Vratio se u stan i pozvao hitnu pomoć u 7.30 ujutru.

Hitne službe su stigle za nekoliko minuta i pronašle djevojčicu kako leži na betonu između zgrade i metalne ograde. Odvedena je u bolnicu u kritičnom stanju, gdje je preminula oko 9 sati. Utvrđeno joj je da ima prelom lobanje.

Kada su policajci ušli u stan, zatekli su njenu majku kako sjedi na krevetu. Prvobitno je uhapšena zbog sumnje na pokušaj ubistva, a dan kasnije je optužena za ubistvo.

Sudija Mark Lukraft Kancelarijskog suda zadržao je optuženog u pritvoru. Ročište za izjašnjenje o krivici zakazano je za 3. jun, a suđenje bi trebalo da počne 15. februara sledeće godine i trajaće deset dana.