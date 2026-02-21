Građani Liona okupili su se na protestu u čast studenta Kventina Deranka, koji je preminuo nakon brutalnog napada, a očekuje se da će hiljade ljudi odati poštu stradalom mladiću.

Izvor: X/@lyonmag/Youtube/ Firescue112 /screenshot

Uz pojačane mjere bezbednosti počeo je marš u Lionu zbog smrti mladog nacionalističkog aktiviste Kventina Deranka. U crkvi Sveti Đorđe pre marša održana je misa na kojoj je prisustvovalo između 200 i 300 ljudi, piše francuski BFMTV.

Očekuje se da će između 2.000 i 3.000 ljudi izaći na ulice Liona kako bi odali počast Deranku. Demonstranti će ići rutom dugom 1.400 metara u Lionu. Povorka će početi na Trgu Žan Žore u 15 časova i završiti se u ulici gdje je student i krajnji desničar ubijen. Značajno prisustvo obezbeđenja biće raspoređeno tokom cijelog trajanja demonstracija.

Environ 3000 personnes déjà massées place Jean-Jaurès à Lyon pour la marche pour Quentin Deranque. Le cortège doit se rendre ensuite jusqu'à la rue où le militant nationaliste a été lynché le 12 février dernierpic.twitter.com/ytA3XJmt60 — Lyon Mag (@lyonmag)February 21, 2026

Kako javlja "Le Mond", trg u Lionu je počeo da polako da se puni. Gregori Duse, gradonačelnik Liona, ponovio je svoje opaske o "političkoj eksploataciji smrti Kventina Deranka", koje su, prema njegovim riječima, "nepristojne".

"Kao postavljanje portreta Kventina Deranka na zgradu regionalnog veća", dodaje gradonačelnik, kada je upitan o džinovskoj fotografiji lica nacionalističkog studenta koja visi na fasadi regionalnog sedišta u Lionu.

Marche pour#Quentinà#Lyon: la place Jean-Jaurès se remplit, le collectif#Némésisest sur place, des tulipes sont distribuées



Suivez notre direct ➡️https://t.co/d4R7bpzgxupic.twitter.com/JT72Yi1bf9 — Le Progrès Lyon (@leprogreslyon)February 21, 2026

Gradonačelnik žali što je imidž Liona "veoma narušen prisustvom krajnje desnice". On je izrazio zabrinutost zbog ovog "dana veoma visoke opreznosti", za koji je opština "mobilisala dodatne timove opštinske policije".

"U stanju smo izuzetne opreznosti do kraja vikenda", rekao je i "još jednom" pozvao na smirenost i oprez.

Stotine ultradesničarskih aktivista iz cijele Francuske ostaće u Lionu večeras, pa policija strahuje da bi moglo doći do sukoba sa ultralevičarima.

LA HONTE !

La France de Vichy...



Avant la marche pour#Quentin#Deranque, son portrait a été affiché sur la façade de l'hôtel de Région à#Lyonpic.twitter.com/XbJ88e0B15 — Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon)February 21, 2026

U pismu kadrovima krajnje desničarske partije Nacionalno okupljanje, predsednik te stranke Žordan Bardela je preporučio uzdržavanje od prisustva skupovima u znak odavanja pošte Deranku.

Odavanje pošte širom Francuske

Odavanje pošte Kantenu Deranku se danas održava i u Renu, gdje situacija postaje napeta, pri čemu su se antifašistički aktivisti okupili na ulici, odmah pored mjesta gde je organizovano odavanje pošte, prenosi BFM. Snage bezbednosti stoje naspram tih aktivista, koji drže transparent sa natpisom "Ovde se ne oplakuju nacisti".

Aujourd'hui à Rennes, les antifascistes ont répondu en force au rassemblement convoqué par le Jarl en mémoire de Quentin Deranque.



Tandis que l'appel de l'extrême droite n'a réuni qu'une petite centaine de personnesà (peine 200 selon les sources), la mobilisation antifasciste a…pic.twitter.com/qppfve5vAY — Casus Belli (@ExposeNEWS_FR)February 21, 2026

Pod istragom o ubistvu Deranka je sedmorica muškaraca, među kojima su dvojica saradnika poslanika krajnje ljevičarske partije Nepokorena Francuska (LFI) Rafaela Arnoa, podsjeća BFM. Kanten Derank je preminuo u subotu, 14. februara, dva dana nakon što je pretučen u Lionu.

