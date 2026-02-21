Nikola Jokić blista posle velike pobjede Denvera protiv Portlanda.

Izvor: Katy Winge/X/Printscreen

Srpski košarkaš Nikola Jokić iznio je utiske poslije ubjedljive pobjede protiv Portland Trejlblejzersa. Denver je tim koji je postigao najviše poena na jednoj utakmici ove sezone, a najzaslužniji za to je srpski as uz Kanađanina Džamala Mareja. Izabranici Dejvida Adelmana odigrali su praktično perfektan meč na obje strane terena, što je i bilo ključno za istorijsku partiju.

Nikola zna da bude samokritičan kada su porazi u pitanju, a odavno ga nijesmo vidjeli ovako zadovoljnog poslije jedne utakmice.

„Definitivno smo odigrali jako dobru utakmicu, svi su izašli na teren sa dosta samopouzdanja i energije. Odbrana je bila na jako visokom nivou, sve smo zaključali, uzimali smo dobre šuteve, ovo je bila perfektna utakmica za nas“, rekao je Jokić.

Nuggets score the most points so far this season in the NBA, postgame with Nikola Jokić in Portlandpic.twitter.com/BIahRdDYb0 — Katy Winge (@katywinge)February 21, 2026

Oduševio se kada je čuo da su postigli 157 poena, što je više nego bilo koji drugi tim ove sezone.

„Dobro smo kreirali, lopta je dobro kružila, to nam je dalo na samopouzdanju, igrali smo jedni za druge, uzimali smo dobre šuteve.“

Ušao je jako dobro u meč, pošto je već u prvom kvartalu postigao 19 poena. Priznao je da je dobio na samopouzdanju kada je pogodio šuteve sa distance.

„Dao sam jedan šut sa poludistance koji mi je dao na samopouzdanju, pogodio sam nekoliko trojki, to je bio važan momenat za mene i nastavio sam u tom napadačkom ritmu i nastavio sam da budem agresivan“, zaključio je Jokić.