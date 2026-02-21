Iran priprema protivprijedlog nakon pregovora sa SAD, dok Tramp razmatra ograničene vojne udare i Teheranu daje rok od 10 do 15 dana za postizanje nuklearnog dogovora.

Izvor: Lucas Parker/Blue Mist Film Studios/Shutterstock

Iranski ministar spoljnih poslova izjavio je juče da očekuje da nacrt iranskog protivpredloga bude spreman u roku od nekoliko dana, nakon nuklearnih pregovora ove sedmice sa Sjedinjenim Državama, dok je američki predsjednik Donald Tramp rekao da razmatra ograničene vojne udare.

Tramp razmatra vojne udare i postavlja ultimatum

Dvojica američkih zvaničnika otkrila su za Rojters da je američko vojno planiranje za Iran ušlo u naprednu fazu, sa opcijama koje uključuju gađanje pojedinaca u okviru napada, pa čak i promjenu rukovodstva u Teheranu, ukoliko Tramp to naredi.

Američki predsjednik je u četvrtak dao Teheranu rok od 10 do 15 dana da postigne dogovor o rješavanju dugogodišnjeg nuklearnog spora ili će se suočiti sa „zaista lošim stvarima“, u trenutku pojačanog prisustva američke vojske na Bliskom istoku, što podstiče strah od šireg rata.

Na pitanje novinara u petak u Bijeloj kući da li razmatra ograničeni udar kako bi izvršio pritisak na Iran da postigne dogovor, odgovorio je: „Mogu da kažem da razmatram.“ Kasnije je na konferenciji za novinare dodao: „Bolje im je da ispregovaraju pošten dogovor.“

Iran priprema protivpredlog, UN poziva na diplomatiju

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči, nakon indirektnih razgovora u Ženevi ove sedmice sa Trampovim posebnim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom Džaredom Kušnerom, rekao je da su strane postigle saglasnost o glavnim „ključnim principima“, ali da to ne znači da je dogovor neizbježan.

Arakči je u intervjuu za MS NOW naveo da postoji nacrt protivpredloga koji bi mogao biti spreman u naredna dva ili tri dana kako bi ga visoki iranski zvaničnici razmotrili, a novi razgovori između SAD i Irana mogli bi da uslijede za oko sedmicu dana. Dodao je da bi vojna akcija zakomplikovala napore za postizanje dogovora.

Nakon što su SAD i Izrael u junu bombardovali iranska nuklearna postrojenja i pojedine vojne lokacije, Tramp je ponovo zaprijetio udarima u januaru, dok je Teheran silom ugušio masovne proteste, uz brojne ljudske žrtve.

Arakči nije precizirao kada će Iranci dostaviti protivpredlog Vitkofu i Kušneru, ali je rekao da vjeruje da je diplomatski sporazum nadohvat ruke i da može biti postignut „u veoma kratkom roku“.

Portparol Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik ponovo je izrazio zabrinutost zbog pojačane retorike i vojnih aktivnosti u regionu.

„Pozivamo i Sjedinjene Države i Islamsku Republiku Iran da nastave diplomatske napore kako bi riješili međusobne razlike“, rekao je Dižarik na redovnom brifingu za novinare u UN.

Različiti stavovi o obogaćivanju uranijuma

Tokom pregovora u Ženevi, Sjedinjene Države nijesu tražile nulto obogaćivanje uranijuma, niti je Iran ponudio obustavu obogaćivanja, rekao je Arakči za američku kablovsku televizijsku mrežu MS NOW.

„Sada razgovaramo o tome kako da garantujemo da iranski nuklearni program, uključujući obogaćivanje, bude miroljubiv i da takav ostane zauvijek“, rekao je, dodajući da će biti usvojene tehničke i političke „mjere izgradnje povjerenja“, koje bi trebalo da garantuju da program ostane miroljubiv u zamjenu za djelovanje po pitanju sankcija, ali nije iznio detalje.

„Predsjednik je jasno stavio do znanja da Iran ne može da ima nuklearno oružje niti kapacitet za njegovu izgradnju, kao i da ne može da obogaćuje uranijum“, saopštila je Bijela kuća povodom Arakčijevih izjava.