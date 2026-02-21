"Kad je ljudska zloba veća od ljubavi": Udovica pokojnog pjevača rida pred kamerama, zet joj pravi pakao sa unukama?

Danijela Dvornik rasula se u komade jer još jedan rođendan neće proslaviti sa unucima.

Izvor: Instagram/danijeladvornik

Danijela Dvornik, udovica čuvenog pjevača i kralja fanka Dina Dvornika, oglasila se na društvenim mrežama, a njena poruka zabrinula je pratioce.

Izvor: Instagram / danijeladvornik

„Najgora stvar u mom životu momentalno je to što sam zadnje dvije, tri godine izostala sa svih rođendana svojih unuka. Blum mi danas ima šest godina. Trebalo bi da se radujem što ona ima šest godina i radujem se, ali ja prosto ne dijelim to vrijeme sa njima. Imam osjećaj da gubim to sve sa njima. Kad je ljudska zloba veća od ljubavi. Ne znam to kako da objasnim“, rekla je Danijela na Instagramu kroz plač, a mnogi su mišljenja da je ovim riječima podbola bivšeg zeta.

Potom se oglasila još jednom na Instagramu i zahvalila na podršci:

„Ubile ste mi inboks kao nikad do sad! Hvala vam na svim lijepim riječima podrške. Biće sve ok... dođu nekad ti dani u mjesecu kada te tuga preplavi. Kako bi rekla Skarlet O'Hara: ‘After all, tomorrow is another day’ (‘Nakon svega, sjutra je novi dan’, prim. aut.).“

Izvor: Instagram / danijeladvornik

Podsjetimo, njena ćerka Ela Dvornik razvela se od supruga Čarlsa, sa kojim prolazi pakao nakon kraha braka. Nedavno je objavila video na Instagramu pred odlazak u kuću u Istri, gdje će provesti neko vrijeme sa djecom i bivšim mužem.

„Srećan vam ponedjeljak. Prva nedjelja je u drugom mjesecu, a to znači da ja opet idem da nedjelju dana živim sa svojim bivšim“, rekla je.

„Ovog puta u Istru nosim samo stvari za trening i ovako za oblačenje, jer sam prošli put nosila kombinacije kao da se sređujem, ali sada mi se ne da. Moram da ponesem i pidžamu, jer je u toj kući toliko hladno, što je ironično, s obzirom na to da u njoj proživljavamo apsolutni pakao na zemlji“, dodala je Ela Dvornik.