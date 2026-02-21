logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Kad je ljudska zloba veća od ljubavi": Udovica pokojnog pjevača rida pred kamerama, zet joj pravi pakao sa unukama?

"Kad je ljudska zloba veća od ljubavi": Udovica pokojnog pjevača rida pred kamerama, zet joj pravi pakao sa unukama?

Autor Jelena Sitarica
0

Danijela Dvornik rasula se u komade jer još jedan rođendan neće proslaviti sa unucima.

"Kad je ljudska zloba veća od ljubavi": Udovica pokojnog pjevača rida pred kamerama, zet joj pravi p Izvor: Instagram/danijeladvornik

Danijela Dvornik, udovica čuvenog pjevača i kralja fanka Dina Dvornika, oglasila se na društvenim mrežama, a njena poruka zabrinula je pratioce.

Izvor: Instagram / danijeladvornik

„Najgora stvar u mom životu momentalno je to što sam zadnje dvije, tri godine izostala sa svih rođendana svojih unuka. Blum mi danas ima šest godina. Trebalo bi da se radujem što ona ima šest godina i radujem se, ali ja prosto ne dijelim to vrijeme sa njima. Imam osjećaj da gubim to sve sa njima. Kad je ljudska zloba veća od ljubavi. Ne znam to kako da objasnim“, rekla je Danijela na Instagramu kroz plač, a mnogi su mišljenja da je ovim riječima podbola bivšeg zeta.

Potom se oglasila još jednom na Instagramu i zahvalila na podršci:

„Ubile ste mi inboks kao nikad do sad! Hvala vam na svim lijepim riječima podrške. Biće sve ok... dođu nekad ti dani u mjesecu kada te tuga preplavi. Kako bi rekla Skarlet O'Hara: ‘After all, tomorrow is another day’ (‘Nakon svega, sjutra je novi dan’, prim. aut.).“

Izvor: Instagram / danijeladvornik

Podsjetimo, njena ćerka Ela Dvornik razvela se od supruga Čarlsa, sa kojim prolazi pakao nakon kraha braka. Nedavno je objavila video na Instagramu pred odlazak u kuću u Istri, gdje će provesti neko vrijeme sa djecom i bivšim mužem.

„Srećan vam ponedjeljak. Prva nedjelja je u drugom mjesecu, a to znači da ja opet idem da nedjelju dana živim sa svojim bivšim“, rekla je.

„Ovog puta u Istru nosim samo stvari za trening i ovako za oblačenje, jer sam prošli put nosila kombinacije kao da se sređujem, ali sada mi se ne da. Moram da ponesem i pidžamu, jer je u toj kući toliko hladno, što je ironično, s obzirom na to da u njoj proživljavamo apsolutni pakao na zemlji“, dodala je Ela Dvornik.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Danijela Dvornik Ela Dvornik dino dvornik

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ