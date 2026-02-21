Denver Nagetsi završili su posao već u prvom poluvremenu, duo Jokić-Marej bio je nezaustavljiv.

Košarkaši Denver Nagetsa odigrali su jednu od najubjedljivijih partija u istoriji, pošto su slavili na gostovanju Portland Trejlblejzersima rezultatom 157:103. Srpski as Nikola Jokić bio je u MVP raspoloženju, pošto je zabilježio 32 poena, devet skokova i sedam asistencija, uz tri ukradene lopte.

Šutirao je 7/11 za dva poena, 3/4 za tri, 9/11 slobodna bacanja, dok je na parketu proveo 29 minuta. Najbolji košarkaš planete ušao je u meč na pravi način, a već poslije prve dionice sakupio je 19 poena. Zaplesao je i Džamal Marej, pa je duo Denvera izgledao nezaustavljivo u prvom poluvremenu, tokom kojeg je sve praktično bilo riješeno. Nagetsi su odigrali drugo najefikasnije poluvrijeme u istoriji franšize, postigavši nevjerovatna 82 poena, a krajnji rezultat je takođe za pamćenje jer su postigli najveći broj poena u gostima ikada.

Gdje su stali u prvom poluvremenu, nastavili su izabranici Dejvida Adelmana i u drugom i otklonili bilo kakve dileme o pobjedniku. Prednost je samo rasla tokom treće dionice, da bi u posljednjoj Jokić i Marej mogli da odmore.

This no-look pass from Jokić



With his attention on the perimeter, he bounces it between a pair of defenders to a cutting Strawther for two!pic.twitter.com/c1D6CDrxJ8 — NBA (@NBA)February 21, 2026

Srbin je u drugom poluvremenu uglavnom bio u ulozi dodavača i asistenta, razigravao je akipu, a saigrači su ga ispratili na pravi način, pa su čak šestorica završila kao dvocifrena.