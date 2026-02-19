Bojan Dubljević se našao na spisku selektora Andreja Žakelja.

Košarkaši Crne Gore kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo nastavljaju sa dvije utakmice protiv Grčke, a na tim mečevima trebalo bi da budu jači za kapitena, javlja CdM.

Pred utakmice sa Portugalom i Rumunijom u novembru, direktor reprezentacije Dragan Vukčević je saopštio da su se od nacionalnog tima oprostili Dubljević, Nikola Ivanović i Danilo Nikolić.

Centar Saragose se, međutim, javno oglasio i poručio da nikada nije rekao da više neće igrati za svoju zemlju, pa su iz KSCG odlučili da mu upute poziv.

Uz Dubljevića koji u posljednje vrijeme ima problem saa povredom, na širem spisku su i tri “stranca” – pored Kendrika Perija i Kajla Olmena, tu je nakon sedam godina i Derik Nidam. Naravno, samo jedan od njih će moći da igra protiv “helena”, prenosi CdM.

Crna Gora protiv Grčke igra 27. februar u Atini, pa 2. marta u Podgorici.

Spisak: Kajl Olman, Maksim Brnović, Igor Drobnjak, Bojan Dubljević, Emir Hadžibegović, Aleksa Ilić, Danilo Ivanović, Đorđije Jovanović, Derek Nidam, Zoran Nikolić, Nikola Pavlićević, Kendrik Peri, Petar Popović, Dino Radončić, Marko Simonović, Andrija Slavković, Mašan Vrbica, Zoran Vučeljić, Andrija Vučurović i Balša Živanović.