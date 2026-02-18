Nikola Jokić nije mogao da vjeruje kad je vidio kako su njegovi saigrači iz Denvera nacrtali konje.

Izvor: Printscreen/X/Denver Nuggets

Po kineskom horoskopu kreće godina konja, pa su u Denveru odlučili da u prvi plan stave Nikolu Jokića. Svima je dobro poznata njegova ljubav prema konjima i koliko u svemu tome uživa. Tako su njegovim saigračima dali zadatak da nacrtaju konja, a Srbin je to trebalo da ocijeni.

Čim je ušao u prostoriju sa crtežima ostao je u šoku. Nije mogao da vjeruje koliko loše crtaju njegovi saigrači. Odmah je pokazao na jedan crtež i pitao ko je to nacrtao. Dobio je odgovor da je to djelo Pejtona Votsona.

"Ali, ovo je pas", nasmijao se Nikola i potom rekao da je crtež Kristijana Brauna užasan. Kada je sve to pogledao, dali su mu marker i pitali da i on nacrta konja.

"Naravno da Nikola zna da nacrta konja sjajno", stoji u objavi Denvera u kojoj se vidi da Jokić ima talenta i za crtanje.