Iz policije dodaju da su, kako se sumnja, otuđeni novac kasnije potrošili u igrama na sreću.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Uprava policije (UP) saopštila je da je uhapšeno pet osoba osumnjičenih za krađe u Podgorici, a među njima i maloljetnici koji su povratnici u vršenju krivičnih djela.

"Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica rasvijetlili su više krivičnih djela krađa i teških krađa izvršenih na teritoriji Glavnog grada i, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, lišili slobode pet lica, među kojima su četiri maloljetnika, višestruki povratnici u vršenju krivičnih djela. Otuđeno je skoro 3.000 eura, mobilni telefoni i laptop računar", navodi se u saopštenju UP.

Iz policije dodaju da su po nalogu tužioca uhapšena dva maloljetnika, stara 16 i 17 godina, koji su u policijskim evidencijama registrovani kao višestruki povratnici u vršenju krivičnih djela iz oblasti imovinskih delikata, zbog sumnje da su počinili krivična djela teška krađa.

"Sumnja se da su maloljetnici 9. februara, iz jedne knjižare, otuđili koverte u kojima se nalazilo oko 1.190 eura. Potom su 14. februara, iz prostorija jednog privrednog društva, otuđili oko 400 eura. Tri dana kasnije, u ranim jutarnjim časovima, upotrebom podesnog sredstva i fizičke snage polomili su staklo na vratima jednog poslovnog objekta, odakle su otuđili oko 200 eura. Oni su, kako se sumnja, odmah nakon toga, iz jedne apoteke u neposrednoj blizini otuđili oko 60 eura", ističe se u saopštenju.

Iz policije dodaju da su, kako se sumnja, otuđeni novac kasnije potrošili u igrama na sreću.

"Policija je rasvijetlila tri krivična djela teška krađa, izvršena na štetu dvije sportske kladionice i jednog ugostiteljskog objekta, i po nalogu tužioca lišila slobode 17-godišnjeg maloljetnika, povratnika u vršenju krivičnih djela. Sumnja se da je maloljetnik, 12. februara, u ranim jutarnjim časovima, polomio staklo na ulaznim vratima jedne kladionice i iz unutrašnjosti otuđio mobilni telefon marke „Samsung“ i metalnu kasu sa oko 72 eura. Prethodno je, uz pomoć jednog maloljetnika i još jednog za sada nepoznatog lica, obio vrata druge kladionice, nakon čega su izvršili premetačinu. Potom su iz jednog ugostiteljskog objekta otuđili novac u iznosu od 758 eura", piše u saopštenju.

Iz UP su kazali da je zbog sumnje da je počinio krivično djelo krađa, uhapšen još jedan maloljetnik star 17 godina, takođe povratnik u vršenju krivičnih djela.

"On je osumnjičen da je krajem novembra prošle godine od oštećenog lica starog 60 godina, dok se kretalo ulicom, istrgao iz ruku mobilni telefon marke 'Samsung', nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu, a telefon je nekoliko dana kasnije prodao za novčani iznos od 50 eura. Predmetni telefon je pronađen i vraćen vlasniku", zaključuje se u saopštenju UP.