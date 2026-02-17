Dilan Osetkovski napustio je Beograd i otišao u Španiju kako bi pokušao da riješi slučaj dopinga zbog kog je trenutno suspendovan.

Izvor: MN Press

Dilan Osetkovski napustio je Beograd. Otišao je u Španiju kako bi pokušao da riješi svoj doping slučaj zbog kog je suspendovan do decembra tekuće godine. Kako MONDO nezvanično saznaje, to je razlog zašto je otišao u Španiju.

Pred meč sa Real Madridom stigla je iznenađujuća vijest o tome da je doneta presuda o njegovom doping slučaju i da je automatski suspendovan do 26. decembra. Zbog toga nije mogao da igra ni u tom meču, ni protiv Budućnosti, a pitanje je da li će uopšte moći da se vrati na teren, odnosno kako će se riješiti taj slučaj.

Ukoliko se situacija u skorije vrijeme ne riješi i ukoliko zaista ne bude mogao da igra do decembra jasno je da će Partizan da gleda ka raskidu ugovora sa njim. Ipak, prije svega toga crno-bijeli su odlučili da ne žure, već da mu daju šansu da proba da riješi cijelu tu situaciju pred španskim sudom.