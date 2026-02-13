Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković navijao za Crvenu zvezdu protiv Olimpijakosa.

Izvor: Euroleague / screenshot

Košarkaši Crvene zvezde nisu uspjeli da naprave iznenađenje u Pireju i savladaju favorizovani Olimpijakos, uprkos tome što im je podršku davao jedan od najboljih sportista današnjice. Novak Đoković je iskoristio priliku da odgleda meč dva crveno-bijela tima, čak je i popričao sa košarkašima Zvezde, ali su oni možda još važniju poruku od njega dobili u javnom obraćanju.

Novak Đoković je pomenuo da bi ovo mogla da bude sezona velikog uspeha za Crvenu zvezdu, a posebno je lijepo pričao o atmosferi koja je napravljena u hali. Na tribinama su bile zastave Srbije i Grčke, a navijači su na oba jezika pjevali pjesme timova koji su vodili borbu u 28. kolu Evrolige.

"Braća, prijatelji... To smo mogli da vidimo. Navijači pjevaju cijelu utakmicu. Prvi put uživo gledam duel Olimpijakosa i Crvene zvezde i moram priznati da sam očekivao nešto ovako, ali je ovo ipak nadmašilo moja očekivanja. Nevjerovatno je. Navijači podjednako bodre oba tima i prelijepo je to vidjeti. Da budem iskren, to je veoma rijetko u bilo kom sportu. Veliko je zadovoljstvo biti ovdje", rekao je Novak Đoković u Pireju.

Najbolji teniser svih vremena odmah je upitan i za očekivanja od ove sezone, pošto je Olimpijakos trenutno na drugoj poziciji, a Crvena zvezda ima veoma dobre šanse da se nađe u doigravanju. Novak Đoković nije bio previše euforičan, ali je iskoristio priliku da istakne kako je veliki navijač Zvezde i kako očekuje dobar rezultat.

"Nadajmo se da će oba tima proći. Mislim da Olimpijakos ima nešto veće šanse, ali Crvena zvezda... Očigledno je da sam ja veliki navijač Zvezde, tako da se nadamo da je ovo ta godina. Vidjećemo", zaključio je Novak Đoković za kraj kratkog snimka koji je Evroliga objavila na svojim zvaničnim nalozima.

Podsjećamo, Novak Đoković je prethodnih dana bio u Milanu gdje je gledao takmičenja na Zimskim olimpijskim igrama, a zatim je stigao u Pirej, predgrađe Atine, kako bi pratio košarkaški meč. Najbolji teniser svih vremena trenutno ima "rupu" u kalendaru - nakon finala Australijan opena odjavio je nastup na turniru u Dohi.