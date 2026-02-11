Makabi iz Tel Aviva staviće na aukciju dres najboljeg izraelskog košarkaša Denija Avdije.

Izvor: Xinhua/Avalon.red / Avalon / Profimedia

Izraelski košarkaš Deni Avdija će po pri put u karijeri učestvovati u Ol-star utakmici kao član Portland Trejlblejzersa. U momentu kada je na vrhuncu slave u NBA ligi, njegov nekadašnji klub, Makabi iz Tel Aviva odlučio se na sjajan potez. Po prvi put u istoriji će dres nekog od igrača biti stavljen na aukciju, a prihod od prodaje otići se u dobrotvorne svrhe.

U pitanju je dres Denija Avdije iz 2020. godine koji je nosio u posljednjoj utakmici odigranoj za Makabi, a te sezone je proglašen za MVP-ja lige. Izraelci su nazvali ovaj dres "Sveti gral".

Priča o dresu

For the first time, the club is hosting an official auction for a true "Holy Grail": The jersey worn by Deni Avdija in his final appearance in the Yellow-and-Blue - the 2020 Championship game where he was crowned League MVPhttps://t.co/LPYOnleCHx — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC)February 11, 2026

Bila je to izazovna sezona za evropsku i svjetsku košarku zbog pojave koronavirusa, ali je Deni Avdija iskoristio to vrijeme da se transformiše. Vratio se na teren nikada spremniji i vodio Makabi do titule. U tom momentu "Ponos Izraela" je sa klupe predvodio Janis Sferopulos koji ga je uvrtio u prvu petorku, a on mu se odužio sjajnim partijama.

Finale izraelskog prvenstva je bila njegova posljednja utakmica pre nego što je draftovan u NBA 18. novembra te godine. Klub je donio vizionarsku odluku da sačuva taj dres, koji je Deni lično potpisao i do sada je čekao savršen trenutak.. Pet godina kasnije, dok se Deni sprema za svoj debi na Ol-star utakmici, Makabi je objavio da je taj trenutak stigao.