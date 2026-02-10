Pogledajte tuču sa utakmice Šarlota i Detroita poslije čega su isključena četvorica igrača.

Prethodnu noć u NBA ligi obilježio je tripl-dabl Nikole Jokića i poraz njegovog Denvera, ali i ozbiljna tuča koju smo vidjeli na meču Šarlota i Detroita (104:110). Sve se dogodilo u trećoj dionici kada su isključena četvorica igrača, dok je poslije toga u posljednjoj četvrtini u svlačionicu morao i trener domaćina Čarls Li, što samo govori koliko su svi bili nervozni.

O čemu se radi? Poslije jednog duela ispod koša, Musa Dijabate i Džejlen Djuren su se gurali glavama, poslije čega je Djuren ošamario igrača Šarlota i počeo je da se izmiče.

Bježao je dok su Dijabatea držala i petorica, pokušavajući da spriječe veći incident, da bi se potom i ostali umiješali u tuču. Glavni je bio Majls Bridžis koji je prvo odgurnuo Djurena, pa ga udario, da bi se potom s klupe umiješao i Ajzeja Stjuart koji se zaletio na Bridžisa i udario ga pesnicom.

Tako smo vidjeli zaista nevjerovatne scene, prije svega da jedan od najjačih igrača u NBA ligi - Džejlen Djuren koji će debitovati na ovogodišnjem Ol-staru - bježi od Dijabatea nakon što ga je prvo ošamario, svjestan da ga čeka kazna.

Na kraju je nije izbjegao, pošto su sva četvorica istjerana s utakmice i NBA liga će tek sprovesti istragu.

