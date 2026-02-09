Finski košarkaš Mika Murinen našao se na listi igrača na koje trener Đoan Penjaroja računa za meč protiv Dubaija

Izvor: MN Press

Partizan je u 18. kolu ABA lige dočekao ekipu Dubaija, a u tom meču trener Đoan Penjaroja riješio je da u tim uvrsti i Finca Miku Murinena. Mladi košarkaš već dugo nije bio dio Parnog valjka, a Penjaroja je u razgovoru za MONDO objasnio zbog čega.

Partizan u ovom susretu nije mogao da računa na Kamerona Pejna, ali je u ekipi ponovo Dvejn Vašington koji je bio na raspolaganju i u meču protiv Panatinaikosa. Kad je u pitanju Mika Murinen Finac je poslednji put na terenu bio 3. januara, kad je za četiri minuta protiv borca iz Čačka upisao samo jednu asistenciju.

Mika Murinen je izašao na teren sa ekipom:

Pogledajte 00:17 Mika Murinen u sastavu Partizana protiv Dubaija Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Zašto Penjaroja nije računao na Murinena?

"Prvo želim da kažem da Mika ima potencijal da bude vrhunski igrač, ali to nije dovoljno. Nećeš postati igrač samo na osnovu 'hajlajtsa'. Mlad je igrač, individualno i fizički ima sjajne sposobnosti, može mnogo. Dolazi sa koledža, nije igrao profesionalnu košarku. Ne poznaje taj taktički nivo igre, što je normalno, jer je mlad i dolazi iz drugačije vrste košarke", rekao je Penjaroja u ekskluzivnom intervjuu za MONDO.

"Teško je igrati u Evroligi, imate igrače sa NBA iskustvom koji se nisu adaptirali. Potrebno je imati dobar mentalitet, da učite, da slušate, da pratite. Mislim da je to momak koji razmišlja samo o povratku u Ameriku i ja nisam ovdje da bih očekivao nešto od momka koji razmišlja o Americi. Moja želja je da Partizan igra dobro. To je njegova situacija, nešto iz dana u dan. Nije trenutno adekvatan da igra u ekipi kao što je naša. Tu su i očekivanja i ja sam prvi koji kaže da ima sve uslove da postane veliki igrač. Međutim, postoji dio košarke koji u ovom momentu on ne razumije."

"Nije tu stvar grešaka. Mlad igrač mora da griješi i to prihvatam. Da bi naučio i napredovao mora da griješi. Njegovi saigrači prihvataju da je mlad, ali se to prihvata kada treniraš na 100 odsto i kada imaš mentalitet u kom želiš da učiš."

Sastav Partizana za meč protiv Dubaija: Murinen, Vašington, Osetkovski, Mijailović, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fermando, Kalates