Najbogatiji klubovi Evrolige žele u svojim redovima Darija Šarića, hrvatskog košarkaša kojeg su za nedelju dana oterala tri tima u NBA ligi.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Hrvatski košarkaš Dario Šarić (31), po svemu sudeći, završio je svoju NBA karijeru! Nakon deset godina u SAD, ali i samo 21 odigranog meča u poslednje dvije sezone, nekadašnji saigrač Nikole Jokića u ekipi Denver Nagetsa slobodan je da potraži novu sredinu - i to će vjerovatno biti neki evropski klub.

Pošto eksperiment nije uspeo prethodne sezone kada je bilo predviđeno da Dario Šarić menja Nikolu Jokiću na parketu, Denver Nagetsi su na početku nove sezone mijenjali hrvatskog košarkaša za Litvanca Jonasa Valančijunasa koji se pokazao kao mnogo bolje rešenje. Šarić se sticajem okolnosti našao u Kaliforniji, ali ni Sakramento Kingsi nisu ozbiljno računali na njega.

Vidi opis Jokićev prijatelj ne treba nikome u NBA ligi: Cijela Evropa čeka povratak Hrvata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Gonzales Photo/Tobias Jorgensen / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Sada već davnog 22. oktobra Šarić je protiv Finiksa imao tri skoka, a zatim je dva dana kasnije protiv Jute postigao pet poena uz dva skoka i dve asistencije. Od tada je odigrao samo još tri meča - jedna u oktobru i dva u decembru, a na njima je zabilježio tek jedan skok, ukupno.

Početkom februara Sakramento ga je poslao u Čikago, u trejdu tri tima u koji je bio uključen i Klivlend. Ekipi iz Čikaga nije bio potreban, pa su ga samo dva dana kasnije proslijedili u Detroit, a u tom trejdu je učestvovala i ekipa Minesote. Detroit je nakon nekoliko dana odlučio da otpusti iskusnog Hrvata!

To otvara prostor brojnim timovima iz Evrolige! Prethodnog leta za Šarića su se interesovali Panatinaikos i Real Madrid, mjesecima se pričalo da je Dubai zainteresovan da ponudi Dariju najjači ugovor u aktuelnom igračkom kadru, a sada će sigurno biti još nekih zainteresovanih strana. Ostaje da se vidi ko je najbliži Šariću, koji sigurno može da odigra još nekoliko sezona na visokom nivou u evropskoj košarci - i kao četvorka i kao petica.

Dario Šarić je karijeru počeo u Zrinjevcu, bio je zatim član Zagreba, na pozajmici igrao za Dubravu, a onda se afirmisao u dresu Cibone. U evropskoj košarci igrao je još samo za Anadolu Efes, u kojem je proveo dvije sezone prije odlaska u NBA. Šarića je još 2014. godine Orlando izabrao kao 12. pika na draftu, ali se on u SAD preselio dvije godine kasnije, kada je potpisao ugovor sa Filadelfijom.

Tokom NBA karijere Dario Šarić je imao ugovore sa Filadelfijom, Minesotom, Finiksom, Oklahomom, Golden Stejtom, Denverom, Sakramentom i Detroitom. Prethodnih nekoliko dana bili su veoma turbulentni za njega - Detroit ga je otpustio čim ga je dobio u razmjeni sa Čikagom, a Čikago ga je razmijenio na tržištu samo dva dana nakon što je stigao iz Sakramenta u kojem je Šarić odigrao tek pet mečeva. Prethodne sezone Dario Šarić je odigrao samo 16 mečeva za Denver Nagetse, iako je najavljen kao pojačanje koje će Nikoli Jokiću pomoći da stigne do titule.